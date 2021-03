Vyriausybė pritarė turgavietės mokesčio kompensacijos tvarkai

Ministerija pasiūlė nustatyti, kad turgavietės prekiautojui turgavietės mokesčio kompensacija gali būti skiriama, kai nustatoma, kad jis yra nukentėjęs nuo koronaviruso, nuo 2020 metų rugsėjo 1 dienos iki 2020 metų gruodžio 16 dienos buvo įgijęs verslo liudijimą arba įregistravęs individualią veiklą pagal pažymą, yra pateikęs metinę pajamų deklaraciją už 2019 metus, jei tokią prievolę turėjo.

Taip pat pasiūlyta nustatyti, kad kompensacija sudarytų 300 eurų arba mažiau, jei kompensacijos dydis turi būti mažinamas, atsižvelgiant į nustatytą de minimis pagalbos dydį.

Kompensacijos dydį ketinama nustatyti, atsižvelgiant į tai, kad viena turgavietės prekybos vieta mėnesiui vidutiniškai kainuoja 155 eurus.

Priemonei įgyvendinti numatyta skirti 2 mln. eurų valstybės biudžeto, esančių Ekonomikos ir inovacijų ministerijos asignavimuose, lėšų.

Vertindamas Ekonomikos ir inovacijų ministerijos inicijuotą turgavietės mokesčio kompensaciją, prekyviečių ir turgaviečių asociacijos prezidentas Vytenis Butkevičius Eltai anksčiau sakė, kad ji yra per menka padengti patiriamoms išlaidoms, be to, – neteisingai apskaičiuota.

Nuo vasario 15 dienos veiklą gali vykdyti nedidelės, atskirą įėjimą iš lauko turinčios parduotuvės, leidžiama lauko prekyba.

Šiuo metu vis dar draudžiama veiklą plėtoti kioskuose ir paviljonuose, kurie įsikūrę turgavietėse.