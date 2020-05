Vyriausybė leido atvykti dar daugiau kaip 100 užsieniečių

Bendrovės „Grinda“ prašymu 33 Lenkijos piliečiai turėtų rekonstruoti paviršinių nuotekų kolektorių bei dirbti nuotekų valyklos statybose Vilniuje. Latvijos „LNK Industries“, rekonstruojančiai Danės upės krantines ir jos prieigas Klaipėdoje, reikia 23 darbuotojų iš Latvijos.

„Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO), Vilniaus ir Kauno kogeneracinių jėgainių prašymu leista atvykti 25 žmonėms, dar beveik 30 žmonių reikalingi bendrovei „Ikea Industry Lietuva“, Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutui, „OP Corporate Bank“ Lietuvos filialui, „Zetron Technologies“, Geram baldų fabrikui, „Aurikai“, „Sanobiotec“.

Be to, leista atvykti 12 Ukrainos piliečių, turinčių Užimtumo tarnybos leidimus dirbti sezoninį darbą žemės ūkyje. Be to, dirbti šiame sektoriuje galės atvykti trys žmonės iš Norvegijos, Prancūzijos ir Vokietijos.