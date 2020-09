V. Sinkevičius: Baltijos jūros bėdos – netvari žvejyba, šiukšlės ir eutrofikacija

„Siekdami spręsti eutrofikacijos problemą, sutarėme visomis turimomis priemonėmis mažinti Baltijos jūros taršą maistinėmis medžiagomis. Perteklinis tokių medžiagų kaip azotas, fosforas naudojimas daro žalą Baltijos jūros ekosistemoms“, – nuotolinėje spaudos konferencijoje sakė V. Sinkevičius.

Jo teigimu, kadangi tai daugiausia susiję su žemės ūkio keliama tarša, susitarimas taip pat padės puoselėti tvarų ir efektyvų ūkininkavimą.

Taip pat sutarta siekti, kad žuvininkystė Baltijos jūroje būtų tvari ir mažiau žalinga ekosistemoms.

„Tam būtina stiprinti regiono aplinkos apsaugos ir žuvininkystės organizacijų bendradarbiavimą ir siekti bendrosios žuvininkystės tikslų įgyvendinimo. Noriu pabrėžti, kad kalbame ne tik apie priegaudos mažinimą, bet ir apie jūros dugno ekosistemų apsaugą. Pasiekėme itin svarbų šalių narių įsipareigojimą mažinti žvejybos įrangos, darančios žalą jūros dugnui, naudojimą“, – sakė eurokomisaras.

Taip pat nutarta imtis aktyvesnių veiksmų, mažinančių šiukšlių patekimą į Baltijos jūrą, pasak V. Sinkevičiaus, pradedant pilnu vienkartinio naudojimo plastiko direktyvos įgyvendinimu, baigiant „elementariu ES teisinėje bazėje nustatytu pakuočių ir pakuočių atliekų taisyklių laikymusi“.

Anot V. Sinkevičiaus, bus svarbu padėti ūkininkams rasti sprendimus, kurie padėtų vengti perteklinio trąšų naudojimo.

„Pirma, labai svarbu, kad būtų pasiektas galutinis sutarimas dėl ateities finansinės perspektyvos, kurioje labai aiškiai numatyta, kad 30 proc. lėšų bus skirta būtent žaliojo kurso susitarimui ir klimato kaitos valdymui. Deklaracijoje daug kalbame apie eutrofikaciją. Šiuo atveju bus itin svarbu per žemės ūkio lėšų panaudojimą padėti ūkininkams rasti tvarius sprendimus padėti vengti perteklinio trąšų naudojimo. Aišku, tam bus skirtos ir lėšos žemės ūkiui. Trečias fondas, iš kurio taip pat bus skirtas dėmesys įgyvendinimui, tai Žuvininkystės fondas, per 6 mlrd. eurų, kuris skirtas visam žuvininkystės sektoriui ES. Bet deklaracijoje labai aiškiai kalbame apie Žuvininkystės įstatymų įgyvendinimą, apie tvarią žuvininkystę. Tai yra to fondo tikslai, kurie ir bus finansuojami. Ieškosime sprendimų, pagalbos ir mūsų žvejams“, – kalbėjo V. Sinkevičius

Eurokomisaras neatmetė galimybės, kad ateityje dėl situacijos Baltijos jūroje gerinimo bus kalbamasi ir su Rusija.

„Rusija yra aktyvi dalyvė kituose formatuose. Su ministrais aptarėme klausimą, kad vėlesniais deklaracijos įgyvendinimo etapais galimai kalbėsimės ir su trečiosiomis šalimis, tarp jų ir Rusija“, – sake jis.

Baltijos jūros regiono aplinkos ir žemės ūkio ministrai pirmadienį pasirašė deklaraciją dėl veiksmų, kuriais siekiama mažinti Baltijos jūros taršą. Ją pasirašė Danijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos ministrai.