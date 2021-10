Užimtumo tarnyba: dėl paramos steigiant įmones aktyviausiai kreipėsi kauniečiai

Baigėsi antrasis 2021 metų Savarankiško užimtumo rėmimo etapas. 1 127 asmenys pasinaudojo galimybe pretenduoti į subsidiją, skirtą pirmą kartą steigiant įmonę. Paraiškos buvo priimamos nuo rugpjūčio 31 iki rugsėjo 29 dienos. Šį kartą Užimtumo tarnybos klientai paraiškas teikė tik per „Elektroninius valdžios vartus“.

Antrajame etape gauta šiek tiek daugiau nei pirmajame, kuomet jų buvo pateikta 1 036. Aktyviausi buvo Kauno klientų aptarnavimo departamente (KAD) registruoti asmenys, pateikę 370 paraiškų (žiemą buvo 316). Vilniaus KAD klientai šį kartą nebuvo tokie aktyvūs – pateikė 279 paraiškas (pirmajame etape – 313). Klaipėdos KAD sulaukė 191 (pirmame etape – 173) prašymo dėl subsidijos skyrimo. Priemonės populiarumas labiausiai išaugo Šiaulių regione: pirmajame etape buvo sulaukta 109 paraiškų, o dabar – 159.

„Didžiausias dėmesys vertinant savarankiško užimtumo rėmimo paraiškas bus skiriamas paraiškos teikėjo gebėjimui atlikti darbo funkcijas numatomoje steigti darbo vietoje pagal turimą kvalifikaciją ir darbo patirtį“, – sakė Užimtumo tarnybos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėja Vaida Kamandulienė.

Taip pat bus atsižvelgiama, koks yra prašomos paramos dydis, paraiškos teikėjo nuosavas lėšų indėlis. Siekiant didinti tvarų užimtumą, vertinimo komisija prioritetą skirs paraiškos teikėjo registracijai aukščiausio nedarbo teritorijose. „Pirmenybė bus teikiama ir stacionarios darbo vietos steigimui“, – sakė V. Kamandulienė.

Per 2 darbo dienas po paraiškų teikimo pabaigos į pirmąjį posėdį susirinkusi komisija patikrins, ar prašomas subsidijos dydis neviršija Užimtumo įstatyme numatytos maksimalios paramos sumos. Paraiškos bus vertinamos 30 kalendorinių dienų. Patvirtinus įtrauktų (ar atmestų) paraiškų sąrašą, klientai bus informuojami apie rezultatus ne vėliau nei per 3 darbo dienas. Sutartys dėl savarankiško užimtumo rėmimo bus pasirašomos ne vėliau nei per 20 d. d. nuo sprendimo priėmimo skirti subsidiją dienos.

Pateiktų paraiškų įgyvendinimui šiame etape planuojama skirti 1,5 mln. eurų.