Už dujas, naftą, elektrą Rusija nuo karo pradžios iš Lietuvos gavo kelis šimtus milijonų eurų

Į Lietuvą nuo karo Ukrainoje pradžios rusiškos gamtinės dujos tekėjo tik vamzdynais – šią sumą T. Povilauskas ir pabandė apskaičiuoti. Ekonomisto vertinimu, per šį laikotarpį iš Rusijos į Lietuvą atitekėjo dujų už maždaug 185 mln. eurų.

Remdamasis „Ambergrid“ duomenimis, ekonomistas T. Povilauskas skaičiuoja, kad Lietuvą per mėnesį pasiekė 1,95 mln. megavatvalandžių gamtinių dujų iš Rusijos per Baltarusiją: toks kiekis išeina atmetus tranzitą į Kaliningradą. T. y. tai skirtumas tarp srauto per Kotlovkos įleidimo tašką iš Baltarusijos į Lietuvą ir per Šakių DAS į Kaliningrado sritį.

Gamtinių dujų srautas padauginamas iš vidutinės gamtinių dujų kainos šį mėnesį – 94,5 euro/MWh (Baltijos šalių dujų biržos „Get Baltic“ duomenys).

T. Povilausko skaičiavimais, iš Rusijos į Lietuvą nuo karo Ukrainoje pradžios elektros importuota už 17 mln. eurų.

Komercinis tarpsisteminis elektros srautas Lietuva-Kaliningradas siekė 107,480 MWh. Vidutinė kaina, „Nord Pool“ duomenimis, 159,9 eurų už MWh.

Lietuvoje rusišką naftą perka Lenkijos koncerno „Orlen“ valdoma naftos perdirbimo gamykla „Orlen Lietuva“.

Jei per Būtingę pastarąjį mėnesį būtų atgabentas toks pat rusiškos žaliavinės naftos kiekis, koks buvo vidutiniškai per šių metų sausį ir vasarį – 72 proc. viso kiekio, ši Rusijai sumokėta suma būtų siekusi apie 290 mln. eurų.