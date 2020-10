Tyrimas: kaip maisto kainos kinta politinių ir kitų svarbių įvykių metu?

Taigi, artėja Seimo rinkimai ir kainos dažnai tampa politikų mylimiausia korta. Vieni skelbiasi, kad sumažino kainas, kiti ruošia įstatymus, žabojančius prekybininkų apetitus. Mūsų tikslas parodyti kas vyko per keturis pricer.lt kainų stebėjimo metus, palyginti kainas šio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje (gaila, kad mūsų kainų stebėjimo laikotarpis nesutampa su šio Seimo kadencija, bet pavadinsime tai pradiniu šio Seimo valdymo laikotarpiu), taip pat kokia kainų dinamika buvo, kai kurių esminių politinių įvykių ir pareiškimų Lietuvoje metu.

Keturiu metų fiksuojamo vidutinio pigiausių maisto produktų krepšelio kainų analizė rodo, kad pigiausių maisto produktų vidutinis krepšelis Lietuvos parduotuvėse buvo:

2017 metų sausio mėnesį kainų stebėjimo pradžioje – 53,89 Eur;

2018 metų lapkričio mėnesį po vyriausybės pareiškimų apie karą su kainomis – 51,73 Eur;

2018 metų gruodžio mėnesį žemiausias krepšelio lygis – 50,47 Eur;

2019 metų gegužės mėnesį per prezidento rinkimus – 52,86 Eur;

2020 metų kovo mėnesį karantino pradžioje – 59,22 Eur;

2020 metų balandžio mėnesį aukščiausias krepšelio kainų lygis – 59,85 Eur;

2020 metų birželio mėnesį karantino pabaigoje – 58,08 Eur;

2020 metų rugsėjo mėnesį prieš Seimo rinkimus – 55,65 Eur.

Dabar krepšelis yra +1,76 Eur (3,2 proc.) didesnis nuo stebėjimo pradžios krepšelio.

Nuo stebėjimo pradžios žemiausiai buvo nukritęs 2018 metų gruodžio mėnesį, paskelbto karo su kainomis metu – -3,42 Eur (-6,3 proc.).

Nuo stebėjimo pradžios aukščiausiai buvo pakilęs per karantiną +5,96 Eur (11,1 proc.).

Skirtumas tarp mažiausių ir didžiausių krepšelio reikšmių yra 9,38 Eur (18,6 proc.).

Populiarių ir gerai žinomų pricer.lt produktų vidutinio krepšelio kainų keturių metų analizė rodo, kad populiariausių ir gerai žinomų maisto produktų vidutinis krepšelis Lietuvos parduotuvėse buvo:

2017 metų vasario mėnesį kainų stebėjimo pradžioje (ir žemiausias per visus 4 metus) – 35,44 Eur;

2018 metų lapkričio mėnesį po vyriausybės pareiškimų apie karą su kainomis – 37,84 Eur;

2018 metų gruodžio mėnesį žemiausias krepšelio lygis – 36,55 Eur;

2019 metų gegužės mėnesį per prezidento rinkimus – 39,01 Eur;

2020 metų kovo mėnesį karantino pradžioje – 41,00 Eur;

2020 metų birželio mėnesį karantino pabaigoje – 39,25 Eur;

2020 metų rugsėjo mėnesį prieš Seimo rinkimus – 38,68 Eur.

Dabar krepšelis yra 1,24 Eur (3,5 proc.) didesnis nuo stebėjimo pradžios krepšelio.

Nuo stebėjimo pradžios žemiausiai buvo nukritęs 2018 metų gruodžio mėnesį, bet vis tiek buvo didesnis už pradinį 1,11 Eur ( 3,1 proc.).

Nuo stebėjimo pradžios aukščiausiai buvo pakilęs per karantiną +5,56 Eur (15,7 proc.) – tai taip pat buvo skirtumas tarp mažiausios ir didžiausios krepšelio reikšmės.

Matosi prekių kainų ryšys su politiniais įvykiais Lietuvoje – kai vykdomoji valdžia pradeda kreipti dėmesį į kainas prekybininkų reakcija yra keli mėnesiai. Stipriausia reakcija buvo pirminiame „karo su kainomis“ etape – 2018 gruodį- 2019 sausį. Dabartinis mažėjimas dalinai irgi gali būti su tuo susijęs. Be to, jaučiasi, kad esant palankiai situacijai, lietuviškas prekybos verslas visada stengsis maksimizuoti pelnus, nesvarbu kas per situacija šalyje – kaip kitaip paaiškinsi kainų kilimą karantino metu.