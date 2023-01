Turto bankas šiemet planuoja gauti beveik penktadaliu daugiau – 40 mln. eurų pajamų

Turto banko Pardavimų departamento direktorė Guoda Gurauskaitė sako, kad dalis planuojamų parduoti didelės vertės pastatų turėtų būti itin paklausūs.

„Rinkai siūlomi objektai yra labai įvairūs ir nors pastebime, kad pirkėjų elgsena kinta, tampa atsargesnė ir mažiau prognozuojama, manome, kad dalis šįmet planuojamų parduoti didelės vertės objektų bus itin paklausūs ir sulauks savo pirkėjų“, – sako G. Gurauskaitė.

Vienas brangiausių planuojamų parduoti objektų – buvęs priešlėktuvinės gynybos dalinys su 24 hektarų sklypu Rukainių gatvėje Vilniuje, jo aukcioną planuojama paskelbti antrąjį ketvirtį.

„Kadangi šio objekto vertė bus nemaža, viešinimas bus organizuojamas ilgiau nei įprastai, kad besidomintys juo turėtų pakankamai laiko įsivertinti objektą, atlikti visus reikiamus skaičiavimus ir panašiai“, – sakė G. Gurauskaitė.

30-ties rinkai siūlomų objektų vertė yra didesnė nei ketvirtis milijono eurų, pusės – didesnė nei 0,5 mln. eurų. Artimiausiu metu planuojama paskelbti pirmų dviejų objektų aukcionus – administracinių patalpų Sodų gatvėje Vilniuje ir gamybos patalpų Neries krantinėje Kaune.

Tarp didžiausios vertės objektų yra ir patalpos L. Stuokos-Gucevičiaus ir Verkių gatvėse Vilniuje, taip pat Demokratų ir Šv. Gertrūdos gatvėse Kaune.

Didelė dalis už šiuos ir kitus šįmet perduotus objektus gautų lėšų bus skirta valstybės NT atnaujinimui.

Pernai, negalutiniais duomenimis, Turto bankas pardavė 669 NT objektus už 34 mln. eurų.

„Praėjusiais metais sėkmingai įvyko net 45 proc. paskelbtų aukcionų, kuriuose kainos kilo. Didelės vertės nekilnojamasis turtas domino rinkos dalyvius, vykdavo daug apžiūrų, aukcionuose dalyvaudavo po keletą dalyvių, objektai parduoti už didesnę nei pradinė kainą. Tačiau, kitaip nei 2021-aisiais, didelės vertės objektų kainos aukcionuose kilo nuosaikiau“, – sakė G. Gurauskaitė.

Be to, 2022-aisiais Turto bankas pardavė 338 paveldėto NT už beveik 3,8 mln. eurų. 2021 metais, pardavus beveik 270 tokių objektų, gauta per 3,2 mln. eurų.