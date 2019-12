Tarnautojų bazinė alga kitąmet bus didesnė

Kitąmet bazinis pareiginio atlyginimo dydis bus 176 eurai.

Už tai ketvirtadienį balsavo 96 Seimo nariai, prieš buvo du, 15 susilaikė.

Padidinus bazinį dydį, politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, karių darbo užmokestis ir kitos išmokos padidės 12–96,9 euro.

Tam 2020 metų valstybės biudžeto projekte papildomai numatyta 60 mln. eurų.

Pareiginės algos bazinis dydis didės maždaug 300 tūkst. viešojo sektoriaus tarnautojų ir darbuotojų, įskaitant pedagogus, darželių auklėtojus, socialinius darbuotojus. Jiems bazinis dydis dauginamas iš teisės aktuose nustatytų koeficientų ir taip nustatoma pareiginė alga.

Konservatorė Gintarė Skaistė teigė, šis didinimas yra per mažas, nes jis net nekompensuoja infliacijos augimo.

Anot jos, bazinė alga keliama 1,7 proc., o infliacija siekia 2,2 procento.

„Taip, šitas didinimas nėra toks, apie kokį mes visi svajotume, bet jis yra reikšmingas“, – tvirtino „valstietis“ Tomas Tomilinas.

„Įvertinant tai, kad ilgą laiką buvo stagnacija, manau, kad padidėjimas yra gana ryškus“, – jam pritarė kita „valstiečių“ frakcijos narė Vida Ačienė.

Ketvirtadienį Seimas taip pat nuo kitų metų rugsėjo padidino bendrojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus.

Be to, panaikintos švietimo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų ribos, palikti maksimalūs koeficientai. Dėl to mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nuo sausio 1 dienos bus taikomi pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, atitinkantys šiuo metu jiems nustatytas maksimalias koeficientų ribas.