Svarstys projektus dėl elektros ir dujų kainų

Vyriausybė trečiadienį svarstys įstatymų pataisas, kurios reglamentuos elektros bei dujų kainų buitiniams vartotojams augimo išdėstymą per penkerius metus. Be to, jomis bus siūloma antrai vartotojų grupei pusmečiui pratęsti nepriklausomo elektros tiekėjo pasirinkimą.