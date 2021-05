Siūlomas lengvatinis 5 proc. PVM tarifas ekologiškiems maisto produktams

Siekiant skatinti ekologiškų produktų gamybos plėtrą ir didinti vartojimą bei užtikrinti galimybę žmonėms sveikai maitintis, tai numatančią Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisą įregistravo Seimo Darbo partijos frakcijos nariai.

Projekto autoriai pastebi, kad sveikų, ekologiškų produktų suvartojimas Lietuvoje yra nedidelis, o tai stabdo ekologinio žemės ūkio vystymąsi ir ekologiškų produktų gamybos plėtrą.

„Lietuvoje ekologiški produktai sudaro tik vos virš vieno procento visų maisto produktų, parduodamų rinkoje. Pagal atliktas apklausas, ekologiškų produktų vartojimas Lietuvoje nėra dažnas – šių produktų kartą per savaitę ar dažniau perka 14 proc. apklaustųjų, kartą ar kelis per mėnesį – 34 proc. Dalis apklaustųjų (18 proc.) negalėjo nurodyti, kaip dažnai perka ekologiškus produktus, nes netikrina etikečių. Neperkantys ekologiškų produktų pagrindine to priežastimi nurodė didesnę ekologiškų gaminių kainą“, – sako projektą parengę Seimo Darbo partijos frakcijos nariai.

Šiuo metu lengvatinis 5 procentų PVM tarifas ekologiškiems maisto produktams netaikomas.

Siūloma, kad PVM įstatymo pataisos įsigaliotų 2022 m. sausio 1 d.

PVM įstatymo pataisas įregistravo Seimo nariai: Vigilijus Jukna, Ieva Kačinskaitė-Urbonienė, Vaida Giraitytė, Vytautas Gapšys, Artūras Skardžius, Viktoras Fiodorovas, Andrius Mazuronis, Valentinas Bukauskas, Aidas Gedvilas, Mindaugas Puidokas.