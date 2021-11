Šiemet miško kelių priežiūrai bus skirta per 11 mln. eurų

„Šiais ir ateinančiais metais kelių remontui, tiesimui ir priežiūrai skirsime daugiau įmonės lėšų, kadangi prižiūrime 37 357 kelių tinklą, kuriuo naudojamės ne tik mes, išveždami medieną iš miško, vykdydami miškininkystės darbus ar priešgaisrinę apsaugą, bet ir visi gyventojai bei privačių miškų savininkai. Mums svarbu, kad visi keliai būtų pravažiuojami, suremontuoti ir tinkami naudotis visiems mišku pravažiuojantiems“, – sakė Valstybinių miškų urėdijos vadovas Valdas Kaubrė.

Planuojama, kad šiais metais kelių priežiūra bus vykdoma 11,8 tūkst. kilometrų, kelių remontas – 1,3 tūkst. kilometrų ir rekonstruoti ar nutiesti net 47 kilometrai naujų kelių.

VMU gaunamais asignavimais iš BMŪRP kasmet prižiūri ir taiso (remontuoja) apie 880 km miško kelių, kurių 60 proc. sudaro privačių miško žemės savininkų valdose esantys keliai, kadangi VMU nuosavų lėšų patikėjimo teise nevaldomam turtui (privačių miškų keliams) skirti negali. Iš BMŪRP finansuojamų remontuojamų kelių sąrašą sudaro komisija, susidedanti iš VMU specialistų, savivaldybės, miško savininkų asociacijos, Valstybinės miškų tarnybos, NŽT atstovų. Komisija, vadovaudamasi nustatytais kriterijais, kiekvieną kelią įvertina atitinkamais balais, kurių vertė susumuojama. Didžiausią balų skaičių (kartu ir remonto galimybę) surenka miško keliai, kurie eina per kelias privačias miškų valdas, per privačias ir valstybinių miškų valdas, per šlapias augavietes, didelio gaisringumo miškus, per rekreacinius miškus.

Įprastai darbai keliuose vyksta ištisus metus, kad būtų išlaikyta kuo geresnė jų būklė, o vykdant medienos išvežimą iš miškų atsižvelgiama į gamtines sąlygas, ypač lietingus periodus, kuomet išvežimo apimtys saugant kelius sumažinamos, kad gilios provėžos nekeltų nepatogumų miško lankytojams.

Miško kelių remonto darbų dalį atlieka VĮ Valstybinių miškų urėdija savo turima technika, kitą dalį – rangovai. Tuo metu atlikti sudėtingesnius darbus – vykdyti kapitalinį remontą, miško kelių tiesimą, rekonstravimą – pasitelkiama tik rangovų, kurie laimi viešųjų pirkimų konkursą, pagalba.