Šiaulių bankas inicijuoja obligacijų išleidimo procesą

Banko valdyba nusprendė inicijuoti galimybių analizės ir pasiruošimo procesą, siekiant pritraukti lėšų kapitalo rinkose, antradienį pranešė bankas.

Subordinuotų obligacijų išleidimo tikslas – augant bankui pasiekti efektyvią kapitalo struktūrą, tenkinti priežiūros institucijų nustatytus minimalius nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimus (MREL) bei išlaikyti dividendų politikos tęstinumą.

Tuo metu kita obligacijų emisija būtų leidžiama pagal 2021 metais patvirtintą 250 mln. eurų vidutinės trukmės ne nuosavybės vertybinių popierių programos bazinį prospektą, kad būtų tenkinami MREL reikalavimai.

Pagal šią programą 2021 ir 2022 metais bankas jau išleido 160 mln. eurų obligacijų emisijas. Jos listinguojamos „Nasdaq“ Baltijos skolos vertybinių popierių sąraše.

MREL (angl. minimum requirement for own funds and eligible liabilities) reikalavimai yra taikomi visoms Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje, įsisteigusioms kredito įstaigoms. Griežčiausi reikalavimai keliami didžiausiems, sistemiškai svarbiems, bankams – tokiems, kurių bankrotas galėtų neigiamai paveikti finansų sistemą, o kartu ir visą šalies ekonomiką.

Lietuvoje sistemiškai svarbiais yra pripažinti SEB, „Swedbank“ ir Šiaulių bankas.