Seimas gaus siūlymą pratęsti slaugos paslaugų apmokėjimą iš PSDF lėšų

Siūloma, kad į 120 dienų per kalendorinius metus terminą, kai už slaugos ir socialines paslaugas bei patarnavimus, palaikomojo gydymo paslaugas slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėse apmokama iš PSDF biudžeto lėšų, nebūtų įskaičiuojamas Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpis.

Sveikatos draudimo įstatymo pataisa siekiama pagerinti asmenų, kuriems teikiamų slaugos paslaugų faktinė trukmė pasiekė 120 dienų, padėtį Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną.

„Slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje asmeniui išbuvus 120 dienų per metus, jei jis yra ne vegetacinės būklės arba jo sveikatos būklė nereikalauja nuolatinės medicininės priežiūros, jis nebegali ilgiau likti, nei apmokant slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, nei iš savo, artimųjų ar savivaldybių biudžetų lėšų. Dalis šių asmenų negali grįžti į savo ar artimųjų namus. Apgyvendinti jų socialinės globos įstaigose taip pat neleidžiama, nes priėmimas į šias įstaigas, valstybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, yra sustabdytas, be to, apgyvendinimui juose yra susidariusios eilės“, – įstatymo pataisos poreikį argumentuoja Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto nariai.

Jų duomenimis, asmenų, kuriems teikiamų slaugos ir socialinių paslaugų bei patarnavimų, palaikomojo gydymo paslaugų slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėse paslaugų faktinė trukmė pasiekė 120 dienų, šiuo metu yra apie 1700, o vidutinė jiems teikiamų paslaugų kaina – 34,80 euro per dieną.