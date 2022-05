Seimas: atliekų deginimo jėgainės netenka išskirtinio statuso

Pataisoms pritarė 116 parlamentarų, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė penki, pranešė Seimo kanceliarija.

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas teigė, kad ateityje sprendimai bus priimami įprastai, kaip dėl visų panašių objektų – atominių, atliekų deginimo ar kitų gamyklų – bus vertinamas poveikis aplinkai ir poveikis žmonių sveikatai.

„Šiuo metu galiojanti įstatymo versija yra tokia, kad Vyriausybė sprendžia dėl tokių objektų, kurie yra 20 kilometrų atstumu ir gali būti žalingi visuomenei ir sveikatai. Įstatymas tikslinamas, reglamentuojant, kad sprendimai bus priimami įprasta tvarka, kaip dėl visų panašių objektų – ar tai būtų atominė elektrinė, ar atliekų tvarkymas, ar kita gamykla – bus vertinamas poveikis aplinkai ir poveikis sveikatai“, – pranešime sakė S. Gentvilas.

Anot jo, pataisomis įgyvendinamas Konstitucinio Teismo nutarimas.

Įstatyme atsisakyta reguliavimo, susijusio su tokių jėgainių pripažinimu valstybinės reikšmės objektais. Dėl to atsisakoma ir nuostatos dėl 20 km atstumo nuo kogeneracinių jėgainių. Be to, įstatymas ir toliau nustato, kad kaip kuras energijai gaminti gali būti naudojamos tik išrūšiavus likusios perdirbti netinkamos atliekos.