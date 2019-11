Seimas atidėjo „valstiečių“ siūlymą sumažinti NT neapmokestinamąjį dydį

Įstatymo projektu, kurį Seimui ketvirtadienį ketino teikti parlamentarai Ramūnas Karbauskis, Jonas Jarutis, Aušrinė Norkienė ir Agnė Širinskienė, bendra nekilnojamojo turto vertė iki 100 tūkst. eurų neapmokestinama, 0,5 proc. mokesčių tarifas taikomas bendros nekilnojamojo turto vertės daliai, viršijančiai 100 tūkst. eurų, tačiau neviršijančiai 300 tūkst. eurų, 1 proc. mokesčio tarifas taikomas bendros nekilnojamojo turto vertės daliai, viršijančiai 300 tūkst. eurų, tačiau neviršijančiai 500 tūkst. eurų.

Tuo tarpu didžiausias, 2 proc., mokesčio tarifas taikomas bendros nekilnojamojo turto vertės daliai, viršijančiai 500 tūkst. eurų.

Atitinkamai NT mokesčio įstatyme nurodytoms asmenų grupėms (asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenims, auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis) neapmokestinamoji bendra nekilnojamojo turto vertė nustatoma didesnė – 200 tūkst. eurų, toliau taikant šiuo metu galiojančius apmokestinimo tarifų intervalus.

Planuojama, kad dėl to valstybės biudžeto pajamos iš NT mokesčio padidėtų apie 8 mln. eurų per metus, o dėl didesnio minimalaus nekilnojamojo turto mokesčio tarifo komercinės paskirties nekilnojamajam turtui savivaldybių biudžetai papildomai gautų apie 1,2 mln. eurų per metus.