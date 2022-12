Ryšių reguliavimo tarnyba: elektroninių ryšių rinkos pajamos trečiąjį ketvirtį nežymiai augo

„Didžiausią dalį bendrųjų elektroninių ryšių pajamų, kaip ir praėjusį ketvirtį, sudarė pajamos už mažmenines mobiliojo ryšio paslaugas, pajamos už mobilųjį internetą sudarė 40,1 proc., o už kalbinio ryšio paslaugas – 18,4 proc.“, – pranešime sakė RRT ekonominės analizės skyriaus patarėja Vilma Grigaliūnienė.

Anot jos, sparčiausiai augo bendrosios pajamos už mobilųjį internetą – didmenines ir mažmenines paslaugas. Per ketvirtį jos išaugo 5,9 proc., o per metus – 15,1 proc. ir trečiąjį ketvirtį siekė 83,7 mln. eurų.

„Mobiliojo interneto paslaugų poreikį parodo tiek augantis SIM kortelių, naudojamų interneto prieigos paslaugoms teikti, skaičius, tiek augantis Lietuvoje perduotų duomenų skaičius“, – sakė V. Grigaliūnienė.

SIM kortelių skaičius per ketvirtį išaugo 2,9 proc., per metus – 7,6 proc. iki 3,7 mln. vienetų. Tuo metu Lietuvoje išsiųstų ir priimtų duomenų skaičius per ketvirtį išaugo 7,1 proc., per metus – 23,2 proc. ir siekė 279,2 petabaito.

Pasak RRT Radijo ryšio departamento direktoriaus Augučio Čėsnos, rugpjūtį pasibaigus dviejų 5G ryšio technologijų diegimui būtinų radijo dažnių juostų aukcionams, operatoriai spartino 5G tinklo plėtrą.

„Vos pasibaigus aukcionams, Lietuvoje iškart pradėti diegti 5G ryšio tinklai: trečiojo ketvirčio pabaigoje Lietuvoje veikė 211, o lapkričio mėnesį – jau 1,3 tūkst. bazinių 5G stočių. Naudojant 5G technologijas, trečiąjį ketvirtį perduota 261 terabaitų duomenų“, – teigė A. Čėsna.

Anot jo, trečiąjį ketvirtį sparčiai augo vieno gigabaito per sekundę ir didesnę greitaveiką pasirinkusių fiksuotojo interneto paslaugų gavėjų skaičius: per ketvirtį jis išaugo 19,9 proc., o per metus – 67,7 proc.