Rugpjūtį šilumos kaina – 16 proc. mažesnė nei prieš metus

VERT duomenimis, tai žemiausia rugpjūčio šilumos kaina nuo 2012 metų.

Tarp penkių didžiųjų miestų rugpjūčio mėnesį už šilumą mažiausiai moka Kauno, daugiausiai – Panevėžio gyventojai.

Rugpjūtį, palyginti su liepos mėnesiu, Vilniaus šilumos tinklų aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 6,70 proc. (per metus kaina mažėja 26,27 proc.), „Šiaulių energija“ aptarnaujamiems vartotojams – 5,88 proc. (per metus kaina mažėja 24,94 proc.), „Panevėžio energija“ aptarnaujamiems vartotojams – 3,62 proc. per metus kaina mažėja 18,41 proc.).

„Klaipėdos energija” aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 11,53 proc. (per metus kaina didėja 8,50 proc.), „Kauno energija” aptarnaujamiems vartotojams – 13,69 proc. (per metus kaina mažėja 21,73 proc.). Klaipėdoje ir Kaune šilumos kainų augimą lėmė brangiau superkama šiluma iš nepriklausomų šilumos gamintojų.