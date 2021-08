Registrų centras: nekilnojamojo turto sandorių rinka ir vidurvasarį išlaikė augimo tempą

Liepos mėnuo buvo karštas ne tik už lango, tačiau ir nekilnojamojo turto (NT) sandorių rinkoje. Bendras per šiuos metus sudarytų sandorių kiekis lenkė prieš metus dėl pandemijos apkarpytus skaičius ir išliko panašus į pastaruosius kelis mėnesius stebėtas tendencijas. Ir toliau augimas stebimas gyvenamųjų namų rinkoje, aktyvi vidurvasariu ir žemės sklypų rinka, pastebi Registrų centro analitikai.

Registrų centro duomenimis, per septynis šių metų mėnesius Lietuvoje iš viso įregistruota 93,6 tūkst. NT pirkimo-pardavimo sandorių. Tai yra net 42 proc. daugiau nei 2020 metų sausį-liepą, kai įregistruota 65,8 tūkst. NT sandorių. Palyginti su analogišku 2019 metų pirmuoju pusmečiu, kai buvo fiksuota apie 72 tūkst. NT sandorių, šių metų rezultatas yra ketvirtadaliu didesnis.

Vien tik per šių metų liepos mėnesį įregistruota 14,9 tūkst. NT sandorių – 22 proc. daugiau nei praėjusių metų liepą, o palyginti su šių metų birželio mėnesio rezultatais – vos vienu procentu mažiau.

„Šie metai, natūralu, ir toliau gerokai lenkiau praėjusius metus, kai pavasario rezultatus ženkliai apkarpė COVID-19 pandemija. Šiuo metu stebimoje oficialiojoje NT sandorių statistikoje jokių aktyvumo mažėjimo ženklų kol kas nepastebime. Šie metai sandorių prasme yra ketvirtadaliu aktyvesni nei 2019-ieji, kurie tuomet taip pat buvo laikomi ganėtinai aktyviais metais NT rinkoje“, – sakė Registrų centro Duomenų sprendimų ir analizės departamento vadovo pareigas laikinai einantis Paulius Rudzkis.

Jo teigimu, absoliučiais skaičiais bendrai sandorių rinką į priekį tempia žemės sklypai, o pagal metinio augimo tempus šalia sklypų taip pat išsiskiria gyvenamųjų namų rinka.

Kaip nurodoma Registrų centro pranešime, šiais metais Lietuvoje įregistruota daugiau nei 9,1 tūkst. individualių gyvenamųjų namų pardavimų – 42 proc. daugiau nei 2020 metų sausį-liepą, kai įregistruota daugiau kaip 6,4 tūkst. individualių namų sandorių (2019 m. sausį-liepą – 6,5 tūkst.). Tik per šių metų liepą pasikeitė daugiau nei 1,6 tūkst. gyvenamųjų namų savininkų, arba 20 proc. daugiau nei per 2020 metų liepą ir 9 proc. daugiau nei per šių metų birželį.

Visoje šalyje šiemet taip pat įregistruota 47,2 tūkst. žemės sklypų savininkų pasikeitimų. Tai yra 46 proc. daugiau nei per praėjusių metų sausio-liepos mėnesius. Vien tik per liepą įregistruota 7,5 tūkst. žemės sklypų sandorių, arba 26 proc. daugiau nei 2020 metų liepos mėnesį, bet 2,5 proc. mažiau nei šių metų birželį.

Šiemet visoje Lietuvoje įregistruota 23 tūkst. butų pardavimų – 35 proc. daugiau nei per septynis 2020 metų mėnesius (2019 m. sausį-liepą – 20,1 tūkst.), o vien tik per šių metų liepą – 3,6 tūkst., arba 21 proc. daugiau nei praėjusių metų liepą, bet 2 proc. daugiau nei šių metų birželį.

Šiemet Vilniuje iš viso įregistruota 8,4 tūkst. butų sandorių, arba 34 proc. daugiau nei atitinkamą laikotarpį pernai (2019 m. sausį-liepą – 6,6 tūkst.), Kaune – 3,2 tūkst., arba 27 proc. daugiau (2019 m. – 2,8 tūkst.), Klaipėdoje – 2,1 tūkst., arba 64 proc. daugiau (2019 m. – 1,8 tūkst.).