Registrų centras: liko mažiau nei mėnuo pateikti metines finansines ataskaitas

Finansinių ataskaitų rinkinius šiuo metu jau yra pateikę beveik 25 tūkst. juridinių asmenų. Tai yra dešimtadaliu daugiau, nei buvo pernai gegužės pradžioje (22 tūkst.).

Aktyviausiai finansines ataskaitas šiais metais teikia uždarosios akcinės bendrovės - už 2018 metus jau atsiskaitė daugiau kaip 15,8 tūkst. šios teisinės formos juridinių asmenų (pernai iki gegužės pradžios - apie 15,2 tūkst.). Taip pat aktyviai už finansinius metus atsiskaito ir šalyje vis populiarėjančios mažosios bendrijos - jų finansinių ataskaitų jau gauta per 4,6 tūkst. (pernai - 3,3 tūkst.).

Registrų centro teigimu, į pareigą teikti finansines ataskaitas šiemet atidžiau žiūri viešosios įstaigos, asociacijos ir labdaros ir paramos fondai, kuriems laiku pateikti veiklos dokumentus yra aktualu, norint neprarasti paramos gavėjo statuso. Šiemet savo finansines ataskaitas už praėjusius metus yra pateikusios 2,5 tūkst. asociacijų, per 1,1 tūkst. viešųjų įstaigų ir beveik 150 labdaros ir paramos fondų.

Laiku metinių finansinių ataskaitų už praėjusius metus nepateiksiantys labdaros ir paramos fondai, asociacijos ir viešosios įstaigos rizikuoja prarasti paramos gavėjo statusą. Paramos gavėjo statuso netekimo procedūrą galima pradėti tuo atveju, jei paramos gavėjas per 30 dienų nuo metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo momento nepateikė Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos ir to nepadarė per 2 mėn. nuo įspėjimo apie šį pažeidimą.

Pažymima, kad už 2017 metų finansinių ataskaitų nepateikimą laiku paramos gavėjo statusas panaikintas daugiau kaip 2 tūkst. labdaros ir paramos fondų, asociacijų ar viešųjų įstaigų.

Prievolę pateikti metines finansines ataskaitas už praėjusius metus turi apie 180 tūkst. įvairių teisinių formų juridinių asmenų, tačiau apie 30 tūkst. juridinių asmenų yra laikomi neveiksniais, kelis metus iš eilės neteikiančiais jokių dokumentų Registrų centrui.

Už 2017 metus Registrų centrui pateikta beveik 90 tūkst. finansinių ataskaitų, didžiąją jų dalį (apie 66 tūkst.) sudarė uždarųjų akcinių bendrovių pateiktos ataskaitos.

Primenama, kad juridiniai asmenys, kurių finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, metines finansines ataskaitas Registrų centrui turi pateikti kasmet ne vėliau kaip iki gegužės 31 d. Už metinių finansinių ataskaitų rinkinio nepateikimą numatyta administracinė atsakomybė. Ji taikoma juridinio asmens vadovui - už šį pažeidimą skiriamų baudų dydis svyruoja nuo 200 iki 3 000 eurų.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinius turi teikti akcinės, uždarosios akcinės, kooperatinės, žemės ūkio bendrovės, valstybės ir savivaldybių įmonės, mažosios bendrijos, labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos ir kitų teisinių formų juridiniai asmenys. Individualios įmonės, komanditinės ir tikrosios ūkinės bendrijos finansines ataskaitas privalo teikti tik tuomet, jei tai nurodyta jų steigimo dokumentuose.

Savo finansines ataskaitas jau pasitvirtinę, tačiau jų Registrų centrui dar nepateikę juridiniai asmenys turėtų nedelsti ir nelaukti mėnesio pabaigos, kad būtų išvengta nemalonių nepatogumų. Be to, likus mažiau nei mėnesiui iki ataskaitų pateikimo termino, suaktyvėja ir Registrų centro pagalbos tarnybos veikla, telefonu ir internetu įmonės specialistai intensyviai konsultuoja įvairiais finansinių ataskaitų teikimo klausimais, tad kai kuriais atvejais konsultacijos gali tekti palaukti ilgiau nei įprastai, teigia Registrų centras.