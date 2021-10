Prakalbo apie rekordines energijos kainas: kai kurie ministrai gyvena paraleliniame pasaulyje

Politikė taip pat pastebi, kad ministrų kabinetas, svarstydamas energijos išteklių brangimo klausimus ir siūlymus, ką daryti, veikia chaotiškai.

„Vyriausybė nepagrįstai atidėlioja ir vilkina sprendimus, kurie palies kiekvieną Lietuvoje gyvenantį žmogų – ir to pateisinti negalima. Maža to, vieną dieną sako viena, po kelių – jau ką kita. Iš to, kas skelbiama, panašu, kad ministrų kabinete, o ypatingai Energetikos ministerijoje, vyrauja chaosas.

Štai trečiadienį Vyriausybės posėdyje turėjo būti svarstomi reikalingi įstatymų pakeitimai, bet šį klausimą išėmė ir vėl atidėjo – jie pasimetė tarp teisės aktų, nes nepraėjo penkios dienos viešam projektų derinimui. Kaip visa tai vertinti? Kai kurie ministrai, regis, gyvena paraleliniame pasaulyje, nors rekordinių kainų žiema jau ant nosies“, – vertina V. Blinkevičiūtė.

Opozicinės LSDP lyderė atkreipia dėmesį, kad nepriklausomą elektros tiekėją jau pasirinko per 256 tūkst. žmonių, tuo metu Energetikos ministerija kol kas svarsto tik kaip padėti tiems, kurie iki šiol nėra pasirinkę nepriklausomo tiekėjo.

„O ką daryti tiems, kurie jau pasirinko? Iš Energetikos ministerijos kol kas girdime tik aiškinimus, kad „ieškoma galimybių“, o pirmadienį registruotuose projektuose apie tai nekalbama.

Tačiau čia tik ledkalnio viršūnė, nes įstatymų paketo, kaip padėti žmonėms kylant kainoms dar nėra, nors valstybės rankose instrumentų – daugybė. Rugsėjo 15 d. Vyriausybei įteikėme konkrečių pasiūlymų paketą, kokių neatidėliotinų veiksmų siūlome imtis augant infliacijai. Ir reakcijos lig šiol nėra jokios“, – primena V. Blinkevičiūtė.

Ragina laikinai numatyti PVM lengvatas

Valdančiuosius ji ragina kuo greičiau Seime svarstyti LSDP frakcijos teikiamą įstatymo pataisą, laikinai numatančią lengvatinį 9 proc. PVM tarifą elektros ir dujų buitiniams vartotojams. V. Blinkevičiūtė taip pat siūlo palaikyti dar šiais metais Seime teiktą socialdemokratų projektą dėl PVM lengvatos būtiniausiems maisto produktams.

„Birželį šį siūlymą Seime valdantieji atmetė, nors jau tada buvo aišku, kad kainos augs. Mažesnis PVM dujoms ir elektrai pasiūlytas dar vasarą. Konservatorius ir liberalus kviečiu būti socialiai atsakingus, nemąstyti buhalteriškai ir Seime svarstyti mūsų teikiamas pataisas“, – sako V. Blinkevičiūtė.

Tuo tarpu LSDP frakcijos narys Eugenijus Sabutis, įvertinęs Energetikos ministerijos siūlymus, teigia, kad siūlomos priemonės, pavyzdžiui, kainų augimą išdėstant per penkerius metus – netvarios.

„Europos Sąjungos valstybėse vis garsiau kalbama, kad energijos kainas valdyti reikia mažinant mokestinę naštą ir skiriant subsidijas kylančiam energijos tarifui. Šiuo metu tą jau daro Ispanija, peržiūrėdama energetikos įmonių pelnus ir mažindama PVM energijai. Panašiu keliu pasuko Prancūzija ir Italija“, – akcentuoja E.Sabutis.

Seimo nario teigimu, energetikos sektoriuje dominuojančios valstybinės įmonės „Ignitis“ prognozėmis, jų pelnas šiais metais gali siekti iki 310 mln. eurų ir galimai bus didesnis net 6 proc. lyginant su praėjusiais metais, o vien už pirmąjį šių metų pusmetį įmonė savo akcininkams jau išmokėjo dešimtis milijonų eurų.

E. Sabučio manymu, matant šiuos skaičius, viena iš priemonių mažinti sąskaitas vartotojams taip pat turėtų būti valstybinių energetikos įmonių pelno peržiūra.

„Dabar ir yra pats tinkamiausias momentas galvoti ne apie dar didesnius įmonių pelnus, o atsisukti į Lietuvos gyventojus ir kaip įmanoma maksimaliai jiems padėti ištverti šį šildymo sezoną“, – pabrėžia socialdemokratas.