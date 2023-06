Pradėjo veikti naujasis Registrų centro duomenų centras

Registrų centro generalinis direktorius Saulius Urbanavičius sako, kad oficialiai baigtas bene didžiausias įmonės istorijoje IT infrastruktūros projektas užtikrins maksimalią įmanomą valstybės ir visų jos gyventojų pagrindinių duomenų apsaugą.

„Naujasis duomenų centras suteiks ne tik saugumo garantą, tačiau padės ir toliau vystyti esamus bei kurti naujus IT sprendimus, teikti kokybiškas paslaugas savo klientams“, – sakė RC vadovas.

Duomenų centro statybos baigtos šių metų pradžioje, iki šiol į jį buvo perkeliama techninė įranga iš buvusio įmonės duomenų centro.

Naujasis centras įrengtas specialiai tam sukurtoje sandarioje kapsulėje, apsaugančioje nuo išorės veiksnių. Nepertraukiamą jo veikimą užtikrina nenutrūkstamas elektros tiekimas iš dviejų nepriklausomų šaltinių, o jo šaldymui pasirinktos naujausios sistemos, leidžiančios sutaupyti iki 35 proc. elektros.

Praėjusią savaitę tarptautinė duomenų centrų sertifikavimo organizacija „Uptime institute“ duomenų centrui ir jo projektiniams sprendimams suteikė „Tier III“ sertifikatus, patvirtinančius, kad jis atitinka tarptautinius reikalavimus.

Duomenų centrą už 3 mln. eurų (be PVM) įrengė statybų bendrovė „Satela“ kartu su partnere „Caverion Lietuva“. Pastaroji, be to, už 11,5 mln. eurų (be PVM) įrengia naujas administracines patalpas, kur iki šių metų pabaigos bus sukurta apie 600 darbo vietų.