Pigiausių prekių medžioklė prekybos centruose: kur mažiausios kainos?

Slapto pirkėjo tyrimų agentūra „SeeNext“ rugpjūčio 6 d. atliko tyrimą, kurio metu buvo lyginamos prekių kainos penkiuose skirtinguose prekybos centruose: „Maxima“ (3-jų X, o Panevėžyje – 2-jų X), „Lidl“, „Rimi“ (Hypermarket), „Iki“ bei „Norfa“ (XL). Tyrimas buvo atliktas šių tinklų parduotuvėse, įsikūrusiose penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose.

Šiam tyrimui buvo pasirinktas 30-ies dažno vartojimo prekių krepšelis, kurį sudarė: bananai (1 kg), pigiausi obuoliai (nuo 55 mm, 1 kg), pigiausios bulvės (1 kg), pigiausi trumpavaisiai agurkai (1 kg), grikių kruopos be maišelių (800 g), ryžiai be maišelių (800 g), „Spaghetti“ makaronai (400 g), saulėgrąžų aliejus (1 l), baltasis cukrus (1 kg), pigiausias juodasis šokoladas (40 proc. kakavos, 100 g), pigiausia malta skrudinta kava (250 g), pigiausia juodoji arbata maišeliuose (20 vnt.), pigiausias batonas (300 g), pigiausi vištų kiaušiniai (M dydis, 10 vnt.), vištos krūtinėlės filė (1 kg), šviežias viščiukas broileris (1 kg), virtos rūkytos paukštienos dešrelės (1 kg), virta kiaulienos ir (arba) jautienos dešra (1 kg), pigiausi koldūnai su mėsa (1 kg), šaldytos jūrinės lydekos be galvos ir uodegos (880 g), šviežias pienas maišelyje (2,5 proc. riebumo, 0,9 l), kefyras maišelyje (2,5 proc. riebumo, 1 l), vanilinis varškės sūrelis (40 g), grietinė indelyje (30 proc. riebumo, 400 g), pigiausias fermentinis sūris (45 proc. riebumo, 200 g), pigiausia varškė (9 proc. riebumo, 180 g), pigiausias sviestas (82 proc. riebumo, 200 g), pigiausios apelsinų sultys (100 proc., 1 l), pigiausias šviesus alus be užst. (~5 proc., 1 l), negazuotas mineralinis vanduo (1,5 l).

Visos išvardytos prekės buvo įsigytos rugpjūčio 6 d. Tyrime buvo lyginamos pigiausios kiekviename prekybos tinkle rastos prekės: neradus konkrečios prekės tam tikro miesto prekybos tinklo parduotuvėje, buvo perkama atitinkamai pigiausia toje parduotuvėje rasta prekė – jos nebuvo ieškoma kitoje to paties miesto ir prekybos tinklo parduotuvėje. Įsigijus prekes, buvo analizuojamos čekyje nurodytos jų kainos. Jei tyrimo metu kuriame nors iš minėtų prekybos tinklų pasirinktai prekei buvo taikoma nuolaida, tyrimas buvo atliekamas vadovaujantis prekės kaina be nuolaidos, nurodyta prekybos tinklo lentynų kainolapiuose. Kai kuriuose prekybos centruose prekių kiekis (gramais, litrais) skyrėsi nuo likusių prekybos centrų prekių kiekio, todėl prekių kainos buvo pakoreguotos atitinkamam kiekiui. Tyrime depozito mokestis į prekės kainą nebuvo įskaičiuotas.

Pigiausiai apsipirkta „Lidl“ prekybos tinkle, o brangiausiai – „Rimi“

Remiantis atlikto tyrimo rezultatų duomenimis, tų pačių prekių krepšelio kaina, priklausomai nuo miesto ir prekybos tinklo, svyruoja nuo 27,59 iki 31,94 eurų.

Palyginus pasirinktų prekių krepšelio kainų vidurkius skirtinguose prekybos tinkluose, paaiškėjo, jog pigiausiai galima apsipirkti „Lidl“ prekybos tinkle, kuriame už minėtuosius produktus pirkėjui tektų sumokėti apie 27,59 eurus. Tuo metu „Maximos“ prekybos tinkle vidutinė krepšelio kaina šiek tiek didesnė – 28,32 eurai. Apsiperkant „Norfos“ prekybos tinklo parduotuvėse minėtųjų prekių krepšelis pirkėjui atsieitų vidutiniškai 29,12 eurų. Dar didesnę pinigų sumą tektų išleisti „Iki“ prekybos tinklo parduotuvėse, kuriose visų produktų kaina siekia vidutiniškai 30,80 eurų. Atlikto tyrimo duomenys rodo, jog brangiausiai tektų apsipirkti „Rimi“ prekybos tinkle, kuriame vidutinė minėtojo krepšelio kaina pati didžiausia – 31,81 euras.

Remiantis atlikto tyrimo duomenimis, matyti, jog prekybos tinklo „Lidl“ parduotuvėse visuose išvardytuose miestuose prekės buvo įsigytos už vienodą pinigų sumą – 27,59 eurus. „Maximos“ visų miestų parduotuvėse prekių krepšelis buvo įsigytas už 28,37 eurus, išskyrus Panevėžio parduotuvę – joje apsipirkta už prekes sumokėjus kiek mažiau – 28,11 eurų. „Norfoje“ to paties prekių krepšelio kaina svyravo nuo 28,86 eurų Vilniuje iki 29,47 eurų Šiauliuose. „Iki“ tinklo kone visų miestų parduotuvėse prekės buvo įsigytos už vienodą pinigų sumą – 30,87 eurus, išskyrus Panevėžio parduotuvę, kurioje apsipirkta už 30,50 eurų. Brangiausiame pagal tyrimo rezultatus prekybos tinkle „Rimi“ daugiausiai buvo sumokėta apsiperkant Klaipėdos parduotuvėje – už 31,94 eurus, o Panevėžyje, Vilniuje ir Kaune už pirkinius sumokėjus po 31,77 eurus, apsipirkta pigiausiai.

Panevėžiečiai apsiperka pigiausiai, šiauliečiai – brangiausiai

Atliktas tyrimas leidžia manyti, jog pigiausiai dažno vartojimo prekių krepšelį gali įsigyti panevėžiečiai, savo miesto parduotuvėse už minėtąsias prekes sumokėdami vidutiniškai 29,44 eurus, o daugiausiai už analogišką prekių krepšelį sumokėtų šiauliečiai, kuriems vidutiniškai tektų išleisti apie 29,62 eurus.

Pigiausi mėsos produktai „Lidl“ parduotuvėse, pieno – „Maximos“

Išanalizavus konkrečių produktų grupių kainas paaiškėjo, jog pieno produktus už mažiausią kainą siūlo „Maximos“ prekybos tinklas, tuo metu brangiausiai šiuos produktus tektų įsigyti „Rimi“ tinklo parduotuvėse. Pigiausiai mėsa parduodama „Lidl“ parduotuvėse, o brangiausiai ji kainuoja „Rimi“ prekybos tinklo parduotuvėse. Pigiausių grūdinių produktų reikėtų ieškoti „Maximos“ prekybos vietose, o daugiausiai pinigų už minėtuosius produktus reikėtų sumokėti apsiperkant „Lidl“ tinklo parduotuvėse. Pigiausių gėrimų galima įsigyti „Lidl“ ir „Maximos“ tinklo parduotuvėse, o brangiausiai šios kategorijos prekės kainuoja „Rimi“ prekybos tinklo parduotuvėse. Likusieji produktai už patrauklias kainas gali būti įsigyti „Lidl“ tinklo prekybos vietose, o daugiausiai už juos tektų sumokėti apsiperkant „Iki“ parduotuvėse.