Iš „Perlo“ terminalų pažiro spalvoti bilietai

Parduotuvėse „Maxima“ žaidėjų laukia violetinės spalvos bilietai, „Iki“ – geltonos, o „Perlas Plius“ taškuose bus galima įsigyti žalios spalvos loterijos bilietų. Riboto leidimo spalvoti bilietai, kuriuos bus galima įsigyti tik keletą savaičių, yra skirti žaidėjams priminti pagrindinę loterijos misiją – skleisti džiaugsmą ir laimėjimus, nepamirštant, kad kiekvienas loterijos bilietas ir išriedėjęs kamuoliukas yra pramoga, kuria galima smagiai dalintis su šeimos nariais, draugais ir net kaimynais.

Negana to, žaidėjai, dažniausiai turintys ilgamečius bilietų pirkimo ritualus – sėkmingiausią dieną, loteriją ar skaičių kombinaciją, galės išsiaiškinti ir tai, kokios spalvos bilietai jiems atneša daugiausiai laimėjimų. Vien per vasarą, birželio-rugpjūčio mėn., terminalinių loterijų – „Teleloto“, „Vikinglotto“, „Eurojackpot“, „Kenoloto“ ir „Jėga“ – žaidėjai išsidalino didžiųjų laimėjimų, kurių vertė per 1,57 mln., pridėjus mažesnius laimėjimus, ši suma gerokai šoktelėtų aukštyn. „Nekantraujame sužinoti, kiek laimėjimų atneš žali, geltoni ir violetiniai bilietai. Taip pat džiaugiamės, kad žaidėjams galime pasiūlyti naują sėkmės simbolį – bilietų spalvą, kuri papildys sėkmingas dienas, valandas, skaičių derinius. Loterijose laimėjimus atneša kaskart kitokie skaičiai, todėl kiekvienas ženklas, padedantis susiformuoti asmeninius laimingus derinius ar kitus ritualus, yra labai svarbus. Tikimės, kad kartu su laimėjimais, žaidėjai leisis ir į nedidelį nuotykį, bandydami surinkti visų spalvų bilietus“, – sakė „Perlas Network“ rinkodaros direktorė Renata Mozuraitė.

Naujos bilietų spalvos taip pat pasirinktos neatsitiktinai. Žalia simbolizuoja pinigus, sveikatą ir dosnumą. Geltona – laimę, pozityvumą ir optimizmą, o violetinė yra karališka spalva, siejama su prabanga. Tokios emocijos papildo žaismingumą, simbolizuojamą įprastinės loterijos bilietų spalvos – rožinės.