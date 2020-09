Paskolų atostogomis pasinaudojo apie 10 tūkst. šalies gyventojų ir įmonių

Dalis klientų, pasinaudojusių šia galimybe bei pasirinkusių kelių mėnesių atidėjimo laikotarpį, šiuo metu jau yra grįžę iš vadinamųjų paskolų atostogų ir moka įmokas įprasta tvarka. Atidėjimo galimybe šiuo laikotarpiu iš viso pasinaudojo arti 3 000 įmonių ir per 6 500 gyventojų. Didžiąją dalį atidėtų paskolų, per 1 mlrd. eurų, sudaro įmonių įsipareigojimai, likusiąją – gyventojams suteiktos būsto ir kitos paskolos bei lizingo sutartys.

„Koronaviruso pandemijos akivaizdoje bankai ir prie jų prisijungę rinkos dalyviai reagavo greitai bei atsakingai. Solidariai siekėme sudaryti gyventojams bei įmonėms galimybę prisitaikyti prie visiems neįprastos padėties ir subalansuoti finansinę situaciją. Norime atkreipti klientų dėmesį, kad, iškilus poreikiui, tartis su finansų paslaugų teikėju dėl savo paskolos grąžinimo ar kito finansinio įsipareigojimo vykdymo grąžinimo atidėjimo galima visada. Susidūrus su sunkumais, svarbiausia yra nedelsiant ieškoti sprendimo ir kreiptis konsultacijos. Kiekviena situacija vertinama individualiai“, – akcentavo Aidas Budrys, laikinasis LBA prezidentas.

Pastarąjį pusmetį paskolų atostogos didžiąja dalimi buvo suteiktos vadovaujantis bankų pasirašytais paskolų moratoriumais, kuriuos paskatino koronaviruso pandemijos sukeltas neapibrėžtumas. Prašymų atidėti paskolų įmokų mokėjimą daugiausia sulaukta pirmaisiais karantino mėnesiais. Vėliau, pastebi LBA, jų skaičius nuosekliai mažėjo. Vis dėlto, atsižvelgus į situacijos nestabilumą, priimtas sprendimas iki šių metų liepos 1 d. galiojusius moratoriumus pratęsti iki rugsėjo 30 d.

Šį terminą Europos Sąjungos finansų sektoriaus organizacijų bei joms atstovaujančios Europos bankų federacijos prašymu nustatė Europos bankininkystės institucija (EBI, angl. EBA). Pagrindas pasinaudoti moratoriumu to prašančiam asmeniui suteikiamas be kreditingumo vertinimo. Pritaikius moratoriumą konkrečiai paskolai, jo taikymo laikotarpiu – per vadinamąsias paskolos atostogas, – įsipareigojimas banko nėra traktuojamas kaip pertvarkomas ir atidėjiniai šiai sumai nėra formuojami.

Vadovaujantis moratoriumais, paskolų grąžinimas įmonėms galėjo būti atidėtas iki 6 mėnesių, gyventojams, priklausomai nuo įsipareigojimų rūšies – iki 6–12 mėnesių.