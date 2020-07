Pajamas šiemet deklaravo 1,25 mln. gyventojų

Dauguma deklaravo savarankiškai, deklaravusių mokesčių permokas – rekordiškai daug

Valstybinė mokesčių inspekcijos (VMI) duomenimis, nuo metų pradžios už visus mokestinius laikotarpius pajamų deklaracijas pateikė daugiau nei 1,25 mln. gyventojų, kurių didžioji dalis – per 86 proc., tai padarė savarankiškai. Šiemet mokesčių permokas norintys susigrąžinti žmonės deklaracijas teikė aktyviau: net 794 tūkst. gyventojų pateikė deklaracijas su grąžintina GPM suma, jiems bus grąžinta beveik 171 mln. eurų GPM permokų (pernai 699 tūkst. gyventojų deklaravo 152 mln. eurų GPM permokas). Apie 315 tūkst. gyventojų pateikė deklaracijas su mokėtina GPM suma, jie turės sumokėti beveik 178 mln. eurų GPM.

Šiuo metu 414 tūkst. gyventojų VMI jau grąžino apie 87,3 mln. eurų pajamų mokesčio permokos, visos permokos jas tinkamai deklaravusiems asmenims bus grąžintos iki liepos 31 d. Pažymima, kad VMI jau patikrino 567 tūkst. pajamų deklaracijų, kuriose gyventojai deklaravo GPM permoką. Iš patikrintų pajamų deklaracijų 4,8 proc. (daugiau kaip 27 tūkst.) nustatyti neatitikimai su VMI turimais duomenimis.

Individualią veiklą vykdžiusieji bei turto deklaracijas teikę šiemet aktyvesni

Šiais metais pajamų deklaracijas laiku pateikė per 83 proc. individualią veiklą pernai vykdžiusių asmenų (219 tūkst. iš 263 tūkst.). Taip pat gauta 97 proc. turto deklaracijų už 2019 metus, tačiau vis dar laukiama duomenų iš beveik 3 tūkst. šią pareigą atlikti pamiršusių asmenų. Bendrai pajamas už 2019 metus turėjo deklaruoti beveik 684 tūkst. gyventojų, iš jų GPM deklaracijas pateikė beveik 554 tūkst. gyventojų, pajamų deklaracijų laiku nepateikė apie 130 tūkst. gyventojų (iš kurių 44 tūkst. vykdė individualią veiklą).

Nauja GPM lengvata pasinaudojusių gyventojų – beveik 22,6 tūkst.

Duomenis apie 2019 m. būsto ar automobilio remontui bei auklių paslaugoms patirtas išlaidas pateikė apie 22,6 tūkst. gyventojų, kurie pateikus tinkamus duomenis ir deklaravus pajamas gali susigrąžinti kiek daugiau nei 5 mln. eurų pajamų mokesčio permokos. Daugiausiai gyventojų (69 proc.) kreipėsi siekiant susigrąžinti GPM už automobilio remonto darbus (siekiama susigrąžinti 1,24 mln. eurų GPM), beveik 32 proc. – už atliktus pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto darbus (siekiama susigrąžinti 3,63 mln. eurų GPM). Likusieji kreipėsi siekdami susigrąžinti apie 129 tūkst. eurų GPM už įsigytas nepilnamečių vaikų iki 18 metų priežiūros paslaugas.

Deklaravimo laikotarpiu suteikta beveik 67 tūkst. gyvų ir net 338 tūkst. telefoninių konsultacijų.

Atsižvelgiant į šalyje dėl COVID-19 susiklosčiusią situaciją, VMI paslaugos karantino laikotarpiu teiktos nuotoliniu būdu. Atitinkamai, ženkliai sustiprintos telefonu konsultuojančių specialistų pajėgos – įtraukus apskričių VMI padalinių specialistus, per laikotarpį nuo balandžio 15 d. iki liepos 1 d. gyventojams telefonu suteikta net 5 kartus daugiau konsultacijų nei pernai – iš viso daugiau kaip 33 tūkst. konsultacijų. Birželio 1 d. atvėrus gyventojų aptarnavimo padalinius, gyvoms konsultacijoms priimami tik iš anksto telefonu užsiregistravę klientai, per mėnesį padaliniuose visoje Lietuvoje aptarnauta beveik 67 tūkst. gyventojų. Taip pat atsakyta apie 7,5 tūkst. e. paklausimų, gautų per „Mano VMI“ ir į el. pašto dėžutę vmi@vmi.lt.

Kas bus nedeklaravusiems iki liepos 1 d.?

Dėl vienų ar kitų priežasčių deklaracijų nepateikusius gyventojus VMI ragina visgi nepamiršti ir šią pareigą atlikti deklaruojant pajamas ir po liepos 1 d. Pažymima, kad gyventojams, patiriantiems finansinių sunkumų ir negalėjusiems iki liepos 1 d. sumokėti mokesčių, esant ekstremaliai situacijai ir dar du mėnesius po jos pabaigos VMI delspinigių neskaičiuos ir išieškojimo veiksmų nesiims.

Tačiau nuostatos individualią veiklą vykdantiems yra kiek kitokios. Gyventojai, kurie vykdė individualią veiklą, kuri karantino metu nebuvo uždrausta, tačiau jie patyrė laikinų sunkumų dėl COVID-19, gali kreiptis į VMI ir pateikti prašymą dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo.