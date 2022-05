P. Saudargas: nežinau, ar nepriklausomybę nuo rusiškų išteklių lengviau pasiekti sankcijomis

„Nežinau, kiek lengviau tai pasiekti per bendrą Europos Sąjungos sankciją, kiek tą įmanoma pasiekti atskiromis valstybių energetinės nepriklausomybės strategijomis. Lietuva tai įgyvendino savarankiškai, be jokių sankcijų, be jokios Europos Sąjungos. Tiesiog mes ėjome nuosekliai ir įgyvendinome infrastruktūrinius projektus laiku taip, kad dabar galėtume atsisakyti visiškai“, – trečiadienį „Žinių radijui“ kalbėjo P. Saudargas.

Pasak Seimo pirmininkės pavaduotojo, viena iš valstybių, kuri taip pat sugebėjo išsižadėti rusiškų energetikos išteklių, net ir neįvedant visos Bendrijos sankcijų, yra kaimyninė Lenkija.

„Lenkija yra susidėliojusi savo energetinės nepriklausomybės strategiją. Yra aiškiai apsibrėžusi, kokius infrastruktūrinius projektus vystys, didins suskystintųjų gamtinių dujų importo galimybes, statys naujus atominius reaktorius ir tokiu būdu pasieks visišką energetinę nepriklausomybę“, – aiškino jis.

Nors konservatorius sako suprantąs, kad valstybės tapti visiškai energetiškai nepriklausomos negali per vieną dieną. Tačiau, parlamentaro vertinimu, būtent aiškus įvardijimas, kad bus judama rusiškų energetinių išteklių atsisakymo kryptimi, yra būtinas.

„Kiekviena valstybė turėtų tai aiškiai deklaruoti savo rinkėjams, kaimynams. Šis klausimas, aš suprantu, kad nėra juoda-balta, staiga atsijungti visos valstybės negali, nes jų žmonės tiesiog neturės kur dėtis“, – pabrėžė P. Saudargas.

ELTA primena, kad penktajame, paskiausiame, ES sankcijų Rusijai pakete numatytas rusiškos anglies importo draudimas, taip pat tolesni prekybos su Rusija apribojimai bei platus draudimas rusų laivams įplaukti į ES uostus.

Be to, nuo karo pradžios nuo tarpbankinės mokėjimų sistemos SWIFT atjungti 7 Rusijos bankai. Tačiau „Gazprombank“, per kurį ES šalys atsiskaito su Rusija už šios tiekiamus energetinius išteklius, bei didžiausio šalies banko „Sberbank“ atjungtųjų sąraše kol kas nėra.

Europos Komisija šiuo metu rengia šeštojo paketo tekstą, kuris 27 ES valstybėms narėms galėtų būti pateiktas jau trečiadienį, sekmadienį pranešė diplomatai. Anot ES, sankcijų tikslas – išsekinti Rusijos galimybes finansuoti karą Ukrainoje.