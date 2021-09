NT nuomos rinkoje nauja tendencija – didėja sandėliukų ir garažų paklausa

Lietuvių santaupoms perkopus rekordinę 19 mlrd. eurų ribą, išaugo susidomėjimas investavimu į nekilnojamąjį turtą (NT). Nors įprastai dairomasi progų investuoti į būstą, kurį būtų galima po to nuomoti, nauja tendencija – auganti paklausa sandėliukams ir garažams – atveria galimybę investuoti į NT ir turint mažesnę sumą pinigų. Be to, šiems objektams prognozuojama investicinė grąža lenkia kitų NT sektorių grąžą.