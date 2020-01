Nauja medienos pardavimo tvarka atidėta iki pirmadienio

Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika sako, kad Miškų įstatymo pataisos turėtų būti svarstomos pirmadienį Vyriausybės pasitarime, gavus daugiau informacijos dėl jas kritikuojančių Konkurencijos tarybos bei Europos teisės departamento pastabų.

„Šiais pakeitimais siekiame, kad Lietuva netaptų žaliavinės medienos eksportuotoja, o didžiausia pridėtinė vertė būtų sukuriama būtent Lietuvoje. Visuomenės lūkestis yra mažinti miško iškirtimo kiekius, kad šie resursai nebūtų eikvojami ir juolab eksportuojami, pridėtinę vertę sukuriant užsienyje“, – BNS sakė K. Mažeika.

„Medienos turėtų užtekti Lietuvoje esančioms darbo vietoms išlaikyti ir galbūt kurti, o ne užsienyje“, – pridūrė jis.

Aplinkos ministerija siūlo, kad pirmenybė būtų teikiama medienos perdirbėjams, per paskutinius trejus metus panaudojusiems 80 proc. ar daugiau įsigytos medienos ir Lietuvoje turintiems bent penkis darbuotojus. Be to, jie privalės neturėti pradelstų skolų, įskaitant šalies biudžetui ir „Sodrai“.

Anot projekto rengėjų, tokiu būdu mediena pagal ilgalaikes ir pusmetines sutartis būtų parduodama didesnę pridėtinę vertę ir darbo vietas kuriančioms įmonėms.

Tačiau su tuo nesutinka Medienos prekybos asociacija. Jos vadovas, medienos prekybos įmonės „Litforina“ direktorius Egidijus Kontrimavičius BNS anksčiau sakė, kad pataisos prieštarauja ES teisei, jos iš medienos aukcionų eliminuotų užsienio įmones, o medienos žaliavos kainas numuštų 30 procentų.

Su siūlomais įstatymo pakeitimais nesutinka ir Teisingumo ministerija, Konkurencijos taryba, Valstybinių miškų urėdija. Jos pastebi, kad projektas galimai prieštarauja laisvam prekių judėjimo ES rinkoje principui, todėl siūlo projektą derinti su EK, nes nauja tvarka gali būti vertinama kaip neleistina valstybės pagalba.

K. Mažeikia pabrėžė, kad panašios į ministerijos siūlomas priemones taikomis ir kitose ES šalyse.

„Tokias priemones yra įsivedusios kitos šalys įvairiais lygmenimis ir jos tikrai neprieštarauja (ES teisei – BNS). Jei reikės suderinti, tai bus padaryta. Tai visgi yra išteklių, kurių negalima eikvoti, klausimas“, – aiškino ministras.

Teisingumo ministerija, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir Medienos prekybos asociacija taip pat siūlė išsamiai atskleisti, kaip būtų įgyvendinama nauja tvarka.