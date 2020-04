N. Mačiulis: viena geriausių ekonomikos skatinimo priemonių – karantino švelninimas

Antradienį nuotolinėje Pandemijos ekonomikos grupės konferencijoje N. Mačiulis sakė, kad Lietuva yra tarp geriausiai su koronaviruso pandemija susitvarkančių valstybių, tačiau, kalbant apie karantino priemonių švelninimą, yra viena paskutiniųjų.

„Viena iš geriausių ekonomikos skatinimo priemonių yra karantino priemonių švelninimas, nevėlinant sprendimų. (...) Daugelis ES valstybių, net ir tos, kurios yra labiau pažeistos, jau yra atidariusios ir vaikų darželius, ir mokyklas bent jau iki penktos klasės, ir turi daug aiškesnį, greitesnį planą, kaip atstatyti vidaus paklausą. Apie tai diskusijų Lietuvoje yra per mažai ir čia mes galime per ilgai užspaudę laikyti ekonomiką ir sukurti per daug didelį nedarbo lygį, ko galima išvengti, nepatiriant viruso plitimo proveržio“, – sakė N. Mačiulis.

Ekonomisto teigimu, kol kas situacija, žiūrint į daugelį rodiklių, nėra labai dramatiška, tačiau jis atkreipė dėmesį į karantino metu sumažėjusią vidaus paklausą.

„Mes žiūrime, kaip keičiasi gyventojų atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis ir grynųjų pinigų išgryninimai, tai kritimas gana ženklus ir prasidėjo tuomet, kai prasidėjo karantinas. Šiuo metu atsiskaitymai kortelėmis ir grynųjų pinigų išgryninimas yra kritęs maždaug 30 proc., lyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus“, – sakė N. Mačiulis.

Pasak jo, Latvijoje kritimas yra perpus mažesnis ir siekia 15 proc.

„Viena iš pagrindinių priežasčių yra tai, kad Latvija taikė švelnesnes karantino priemones. Nebuvo uždaryti restoranai, maitinimo įstaigos, SPA, daugelis parduotuvių toliau vykdė savo veiklą. Tas gerai atsispindi ir vartojimo statistikoje“, – sakė N. Mačiulis.

Ekonomistas sakė neabejojantis, kad, švelninant karantino priemones Lietuvoje, tai atsispindės vartojimo išlaidose.

Visuotinis karantinas Lietuvoje paskelbtas nuo kovo 16 iki gegužės 11 dienos. Vyriausybė jau yra pradėjusi švelninti karantino priemones. Nuo šios savaitės leidžiama veikti lauko kavinėms, kirpykloms ir nagų priežiūros salonams, bibliotekoms, muziejams, zoologijos sodams.