Muitinė: situacija pasienyje su Baltarusija stabilizavosi

„Šiuo metu stebime situaciją, kai pralaidumą stabdo lėtesnis Baltarusijos pareigūnų darbas. Lietuvos muitinė išleidžia daugiau krovininių automobilių, negu gali priimti Baltarusija, todėl eilės formuojasi ir už Lietuvos kelio postų“, – BNS Plius sakė Muitinės departamento atstovė Lina Laurinaitytė–Grigienė.

Pasak jos, didesnės vilkikų eilės išlieka rekonstruojamame Medininkų ir Šalčininkų kelio postuose.

„Rekomenduojame vežėjams, kurie planuoja vykti į Baltarusiją, rinktis kitus kelio postus su Baltarusija arba alternatyvius kelius, pavyzdžiui per Latviją“, – teigė L. Laurinaitytė–Grigienė.

Vilkikų eilės Lietuvos pasienyje su Baltarusija išaugo po to, kai Lenkija nuo vasario 21 dienos per per vienintelį vilkikams skirtą punktą Koroščine prie sienos su Baltarusija praleidžia tik Europos Sąjungos (ES) ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (EFTA) šalių vilkikus.

Koroščino punktu naudojosi ne tik Lenkijos ir Baltarusijos, bet ir Serbijos, Turkijos, Moldovos, Vidurinės Azijos bei kitų šalių vežėjai, kurie dabar norėdami patekti į Baltarusiją turi kirsti Lietuvos arba Latvijos sieną.

Lietuvos pasienio kontrolės punktų direkcijos duomenimis, pirmadienį ryte pasienyje su Baltarusija patikros laukė daugiau kaip 1,1 tūkst. vilkikų. Didžiausios eilės yra Medininkų ir Šalčininkų punktuose – čia patikros laukia atitinkamai 520 ir 350 vilkikų, kuriems eilėje teks stovėti iki 40 valandų.

Baltarusijos pusėje eilės yra mažesnės. Šios šalies valstybinio pasienio komiteto duomenimis, pasienyje su Lietuva patikros laukė daugiau kaip 150 vilkikų, tuo metu pasienyje su Lenkija esančiame Kozlovičių punkte – tik apie 10 vilkikų.