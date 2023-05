Mokesčių pertvarką Vyriausybė žada svarstyti kitą savaitę, nes reikia techninių pataisymų

Pasak Hermantės Brandišauskaitės, tarpinstituciniame pasitarime nuspręsta klausimą perkelti į kitą savaitę, nes dar reikia atlikti techninius projektų pataisymus.

Anksčiau planuota, kad mokesčių įstatymų pakeitimus Ministrų kabinetas svarstys trečiadienį.

Pirmadienį Finansų ministerija pranešė, kad planuojamas didesnis individualios veiklos apmokestinimas, papildomas gyventojų pajamų mokestis (GPM), pokyčiai dirbantiesiems su verslo liudijimais, kt.

Finansų ministrės Gintarės Skaistės teigimu, šia pertvarka siekiama sąžiningesnės ir labiau subalansuotos mokesčių sistemos.

Individualią veiklą siūloma apmokestinti 20 proc. GPM tarifu, jį didinant palaipsniui: 2024 metais jis nesikeistų, 2025 metais – didėtų nuo 15 iki 17 proc., o 2026 metais – iki 20 procentų. Nuo 2025 metų tarifai visa apimti būtų taikomi tiems gyventojams, kurie uždirbs mažiausiai 3 tūkst. eurų per mėnesį arba 35 tūkst. eurų per metus.

Be to, gaunantieji iki 15 tūkst. eurų pajamų per metus mokėtų „Sodros“ ir sveikatos draudimo įmokas, bet GPM jiems siektų 3 procentus. Anksčiau ministerija siūlė 5 proc. tarifą bei 10 tūkst. eurų ribą.

Siūloma papildomu 5 proc. GPM apmokestinti bendras gyventojų pajamas, siekiančias nuo 60 iki 120 vidutinių darbo užmokesčių (VDU), o didesnes nei 120 VDU pajamas – papildomu 7 proc. tarifu.

Nuo kitų metų NPD norima didinti 20 proc. iki 751 euro, o minimalią mėnesio algą (MMA) – 10 proc. iki 924 eurų.

Finansų ministerija siūlo naują instrumentą – investicinę sąskaitą, tačiau atsisakė ankstesnio siūlymo apriboti metinę investavimo ribą, siekusią iki 10 tūkst. eurų.

Minimalų nekilnojamojo turto mokesčio tarifą siūloma taikyti vėjo jėgainėms bei žemdirbiams, kurie dabar jo nemoka. Nuo šio mokesčio ketinama atleisti prižiūrimus kultūros paveldo objektus.

Metinių pajamų ribą, nuo kurios įmonėms būtų privaloma registruotis pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojais, siūloma didinti nuo 45 tūkst. eurų iki 55 tūkst. eurų.

Pakete – ir noras apmokestinti artimųjų dovanas.

Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau mokesčių reformą įvertino kaip neblogą, tačiau turėjo ir pastabų. Jis teigė įžvelgiantis „gerų elementų“ dėl mokesčių progresyvumo, tačiau kritikavo ketinimus papildomai apmokestinti individualia veikla užsiimančius asmenis, taip pat – nekilnojamojo turto mokesčio siūlymus.

Kai kurie mokesčių ir ekonomikos ekspertai teigė, kad darbo ir savarankiškos veiklos pajamų suvienodinimas yra ydingas, be to, kyla grėsmė Lietuvoje populiarioms mažosioms bendrijoms, kurias siūloma papildomai apmokestinti.