Ministras: Lietuvos darbo rinkos padėtis geresnė nei daugelyje Europos šalių

Rugpjūčio 17 dieną oficialus nedarbas Lietuvoje pasiekė 13,3 proc., ir tai buvo didžiausias rodiklis šiais metais.

„Pagal „Sodrą“ priimama daugiau žmonių nei atleidžiama, tai teigiamos tendencijos. Be to, darbo užmokestis ir toliau augo, net jei ir buvo karantinas. (...) Darbo rinka egzistuoja pakankamai gerai ir daug geriau nei didžioji dalis Europos ir daug geriau nei per krizę, kurią turėjome prieš dešimtmetį“, – LRT radijui kalbėjo L. Kukuraitis.

„Paradoksalu yra tai, kad užimtumas, kiek yra dirbančiųjų, šitas skaičius jeigu ir buvo nukritęs karantino metu ir po karantino, tai dabar gana sparčiai grįžta į savo pozicijas ir turime beveik tą patį lygį, kuris buvo prieš karantiną“, – sakė ministras.

Pasak jo, nedarbo rodikliai auga ne dirbančiųjų sąskaita, bet tų, kurie dirbo savarankiškai ir dabar registruojasi kaip bedarbiai arba bedarbių, iki tol nesiregistravusių Užimtumo tarnyboje. Ministro teigimu, prie augančio nedarbo prisidėjo ir 200 eurų darbo paieškos išmoka.

„Prisidėjo ir siūlomos per Užimtumo tarnybą išmokos ir žmonės registruojasi tam, kad gautų tuos 200 eurų, kuriuos galima gauti, jei nepriklauso nedarbo išmoka“, – sakė L. Kukuraitis.

Jis neatmetė, kad gali būti šia išmoka piktnaudžiaujama, tačiau tikino, kad Užimtumo tarnyba atidžiai stebi, kam pinigai išmokami.