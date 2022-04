M. Skuodis: Lietuva yra pasirengusi pervežti dalį Ukrainos grūdų derliaus

Susisiekimo ministras Marius Skuodis, antradienį su Ukrainos žemės ūkio ministru Mykola Solskiu, aptarė bendradarbiavimą dėl Ukrainos grūdų derliaus gabenimo geležinkeliais. Siekiant kuo greičiau atverti logistikos kanalus Ukrainos grūdų eksportui į Europos ir pasaulio rinkas, artimiausiu metu planuojamas bandomasis vežimas geležinkeliu per Lenkiją į Klaipėdos uostą.

„Kartu ieškome optimalių sprendimų, kaip dalį krovinių iš Ukrainos eksportuoti per Klaipėdos uostą. Šią savaitę numatytas pirmasis bandomasis krovinys iš Ukrainos“, – po susitikimo su Ukrainos ministru sakė susisiekimo ministras M. Skuodis.

Ukrainos partneriams pasiūlytas maršrutas eina nuo Medykos terminalo (Lenkijos ir Ukrainos pasienyje) iki Klaipėdos uosto Lietuvoje. Lietuvos krovinių vežimo bendrovė „LTG Cargo“ yra visiškai pasiruošusi gabenti šį krovinį ir prieš kelias savaites pateikė pasiūlymų Ukrainos bendrovėms dėl grūdų vežimo.

„Lietuvos geležinkelių“ teigimu, Medykoje esantys du terminalai šiuo metu pajėgūs praleisti po vieną traukinį per dieną. Esant tokiam pralaidumui, per metus būtų galima vežti apie 1 mln. tonų grūdų. Jeigu nebūtų jokių apribojimų Lenkijoje, jau šiandien „Lietuvos geležinkelių“ turimi pajėgumai leistų gabenti dvigubai didesnį kiekį, o artimiausiu metu pajėgumą būtų galima padidinti daugiau nei iki 3 mln. tonų grūdų per metus.

Šis grūdų gabenimo maršrutas logistikos požiūriu yra sudėtingas dėl skirtingų geležinkelio vėžių – Ukrainoje ir Lietuvoje naudojama plačioji, o Lenkijoje – siauroji geležinkelio vėžė, dėl to pasienyje tektų keisti vagonų riedmenis.

Ministro M. Skuodžio teigimu, siekiant įveikti krovinių pristatymo iššūkius, su Lenkijos infrastruktūros valdytoju sutarta, kad Lietuvos ir Lenkijos pasienio stotis prie Trakiškių galėtų dirbti visą parą.

Pernai Klaipėdos uostas krovė 3,34 mln. tonų grūdų, užpernai – 4,6 mln. tonų. „LTG Cargo“ 2021 m. vežė apie 2,4 mln. tonų grūdų. Iš jų vietiniai gabenimai sudarė apie 1,8 mln. tonų.

Ukraina artimiausiu metu siekia eksportuoti iki 20 mln. tonų pernykščio derliaus kviečių ir kukurūzų.