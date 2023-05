M. Skuodis: būtina spartinti geležinkelio „Rail Baltica“ tiesimą Lietuvoje

„Matome, kad intensyviai vyksta pirmieji darbai Latvijos sienos link, keliose atkarpose tiesiami jungiamieji keliai, tačiau už projekto įgyvendinimą atsakingos įmonės privalo dar sparčiau judėti pirmyn“, – pranešime sakė M. Skuodis.

Anot jo, ypač svarbu, kad 2024 metų pabaigoje būtų padaryta didžioji dalis darbų ruože nuo Kauno iki Panevėžio ir pasirengta statyboms kituose ruožuose.

Su projektą „Lietuvos geležinkelių“, „LTG Infra“ vadovais, bendros Baltijos šalių įmonės „RB Rail“ ir rangovių atstovais ministras aptarė situaciją brandžiausiame „Rail Baltica“ ruože Kaunas–Lietuvos ir Latvijos sienos: čia linija bus statoma atkarpose Šveicarija–Žeimiai ir Žeimiai–Šėta, kur statybos prasidės artimiausiais mėnesiais, be to, tiesiamas ilgiausias Baltijos šalyse tiltas per Nerį – baigiami parengiamieji darbai, artimiausiu metu turėtų prasidėti pagrindiniai statybos darbai.

Kituose ruožuose – Kauno geležinkelių mazge, Kaunas–Vilnius ir nuo Kauno iki Lenkijos sienos – vyksta teritorijų planavimas, rengiami specialieji planai. Jie turėtų būti patvirtinti iki šių metų pabaigos.

Šiemet planuojama pasirašyti sutartis ir dėl pagrindinės linijos – Kaunas–Vilnius, Kaunas–Lenkijos siena ir Kauno mazgas – žemės paėmimo projektų rengimo ir projektavimo. Taip pat numatoma pasirašyti Kauno ir Panevėžio infrastruktūros priežiūros depų, Kauno keleivinės stoties teritorijos infrastruktūros, Vilniaus geležinkelių mazgo bei regioninių stočių ir jų jungčių atkarpoje Kaunas–Vilnius projektavimo sutartis.