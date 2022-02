„Litgrid“: išaugus gamybai ir sumažėjus suvartojimui elektra Lietuvoje atpigo 30 proc.

Išaugus vėjo elektrinių gamybai bei sumažėjus elektros suvartojimui, Lietuvoje per savaitę elektra atpigo 30 proc. ir siekė 100,6 euro už megavatvalandę (MWh).

Praėjusią savaitę visose Baltijos šalyse elektros kaina buvo vienoda, pranešė „Litgrid“.

Pasak „Litgrid“ Strategijos ir tyrimų skyriaus vadovo Ramūno Bikulčiaus, elektros kainų kritimą Baltijos jūros regione išaugęs vėjo jėgainėse pagaminamos energijos kiekis, taip pat dėl teigiamos oro temperatūros Lietuvoje sumažėjęs elektros suvartojimas.

„Stipriai išaugusi vėjo gamyba Skandinavijoje lėmė, kad apie pusę į Lietuvą importuotos elektros energijos pateko iš Švedijos, kur vidutinė savaitės kaina siekė vos 55 Eur/MWh. Skandinavijoje kritus kainoms, praėjusią savaitę „NordBalt“ jungties išnaudojimas siekė net 99 proc. į Lietuvos pusę. Prie krintančių elektros kainų prisidėjo ir nebūdingi vasariui orai – didžiąją savaitės dalį Lietuvoje temperatūra buvo teigiama ir suvartojimas šalyje sumažėjo net 5 procentais“, – pranešime teigė R. Bikulčius.

Vėjo jėgainės per savaitę pagamino 50 proc. Lietuvoje generuotos elektros energijos.

66 proc. šalies elektros poreikio buvo importuota. Palyginti su ankstesne savaite, bendras importas sumažėjo 10 proc., iki 238 gigavatvalandžių (GWh). 21 proc. elektros į šalį pateko iš trečiųjų šalių, 49 proc. – iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį, 30 proc. buvo importuota per sieną su Latvija bei 1 proc. iš Lenkijos per „LitPol Link“ jungtį.

Elektros suvartojimas praėjusią savaitę Lietuvoje sumažėjo 5 proc. ir siekė 268 GWh. Jos gamyba išaugo 8 proc., o vietos elektrinės užtikrino 35 proc. šalies elektros suvartojimo. Lietuvoje per savaitę pagaminta iš viso 94 GWh elektros.

Bendras elektros srautas iš Lietuvos sumažėjo 1 proc., iki 54 GWh. Per „LitPol Link“ į Lenkiją buvo nukreipta 100 proc. Lietuvos eksportuojamos elektros.