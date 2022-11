„Litgrid“: elektros kaina per savaitę Lietuvoje augo 9 proc.

Anot jos, Latvijoje ir Estijoje didmeninė elektros kaina lapkričio 21–27 dienomis buvo tokia pati, kaip ir Lietuvoje.

„Litgrid“ Strategijos departamento direktorius Liutauras Varanavičius sako, kad atšalus orams elektros kainos auga visoje Europoje, tai lemia brangstančios gamtinės dujos.

„Stebint elektros kainų tendencijas Europoje, daugelyje šalių fiksuojamas kainų augimas: praėjusią savaitę 200 eurų už MWh ribą peržengė Vokietija, Prancūzija ir netgi Švedijos 4-oji zona, iš kurios didelius elektros kiekius importuoja Lietuva. Pagrindinė priežastis – augančios gamtinių dujų kainos, signalizuojančios žiemos pradžią“, – pranešime sako jis.

Lietuvoje elektros suvartojimas lapkričio 21–27 dienomis, palyginti su ankstesne savaite, išaugo 9 proc. – nuo 229 gigavatvalandžių (GWh) iki 250 GWh.

Šalyje esančios elektrinės užtikrino 24 proc. suvartoto kiekio, bendrai Lietuvoje praėjusią savaitę buvo pagaminta 59 GWh elektros energijos – 2 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę, kai gamyba siekė 60 GWh. Šiluminės elektrinės pagamino 51 proc. Lietuvoje generuotos elektros energijos, vėjo jėgainės – 17 proc., hidroelektrinės – 24 proc., saulės elektrinės – 1 proc., o kitos elektrinės – 8 procentus.

„Padidėjusį elektros suvartojimą patenkino Latvijos šiluminės bei hidroelektrinės, taip pat Elektrėnų kompleksas“, – teigia L. Varanavičius.

Gamyba šiluminėse elektrinėse padidėjo nuo 23 GWh iki 30 GWh, per savaitę reikšmingai sumažėjo vėjo elektrinių generacija – nuo 19 GWh iki 10 GWh.

78 proc. reikiamo elektros energijos kiekio, arba 212 GWh buvo importuota, importas per savaitę augo 4 proc. Iš Skandinavijos, per „NordBalt“ jungtį, į Lietuvą pateko 55 proc., iš Lenkijos – 29 proc., per sieną su Latvija – 16 proc.

Bendras elektros srautas iš Lietuvos sumažėjo maždaug dvigubai, nuo 16 GWh iki 7 GWh. Per „LitPol Link“ į Lenkiją buvo nukreipta 33 proc. Lietuvos eksportuojamos elektros, o likę 67 proc. eksportuoti į Latviją.