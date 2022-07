Lietuvos energetikos agentūra: birželį elektros kainos Lietuvoje augo daugiau nei trečdaliu

Lietuvos energetikos agentūra (LEA) skelbia, kad birželio mėnesį elektra toliau brango ir vidutiniškai siekė 223,16 Eur/MWh ir buvo didžiausios regione. Agentūros duomenimis, nuo gegužės ji pabrango 35,5 proc. Be to, akcentuojama, kad nacionalinė elektros gamyba per metus smuko 6 proc.