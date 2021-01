Lietuvos bankas: pensijų fondų grąža pernai buvo teigiama

II pakopos PF turtas 2020 metų pabaigoje siekė 4,496 mlrd. eurų, per metus jis padidėjo 15,65 proc. Dalyvių skaičius II pakopos PF taip pat didėjo – praeitų metų pabaigoje siekė 1,37 mln., ir per metus padidėjo 1,88 proc.

II pakopos PF bendras svertinis vieneto vertės pokytis buvo +5,16 proc.

Turtas III pakopos PF taip pat didėjo – 2020 metų pabaigoje siekė 167,03 mln. eurų, per metus išaugęs 23,21 proc. Be to, šiame PF didėjo ir dalyvių skaičius: ketvirtąjį ketvirtį pernai jis buvo 75 528 – per metus padidėjo 5,22 proc.

III pakopos PF bendras svertinis vieneto vertės pokytis buvo +4,63 proc.