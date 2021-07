Lietuvoje jau įdiegtas standartas bus privalomas visoms Europos loterijoms

Sertifikatas įpareigoja įgyvendinti Atsakingo žaidimo standarto priemones, į šį procesą įtraukiant rinkos priežiūros institucijas, sveikatos priežiūros specialistus bei visuomenę, ir užtikrinti, kad loterijos būtų smagi ir saugi pramoga.

„Atsakingo žaidimo standartų įgyvendinimas yra ilgalaikis mūsų prioritetas. Europos loterijų asociacijos sprendimą vertiname kaip savo veiklos ir užsibrėžtų tikslų palaikymą. Tai leidžia tikėtis, kad visoje Europoje įsitvirtins vienodai aukšti socialinės atsakomybės standartai – Atsakingo žaidimo reikalavimus įgyvendinančioms bendrovėms tai padės užtikrinti skaidrumą ir pelnyti didesnį pasitikėjimą“, – sako Lietuvos Loterijų asociacijos prezidentas Andrius Karaliūnas, pasveikinęs per generalinę asamblėją Europos loterijų asociacijos prezidentu perrinktą Hansjörgą Höltkemeierį.

Per nuotoliniu būdu vykusią Generalinę asamblėją dalyvius pasveikinusi Kroatijos prezidentė ir Tarptautinio olimpinio komiteto narė Kolinda Grabar-Kitarovič pabrėžė, kad per pandemiją ypač išryškėjo nacionalinių loterijų svarba sportui. Daugelyje Europos šalių loterijų bendrovės yra olimpinio judėjimo ir įvairių sporto organizacijų rėmėjos – ši parama tapo gyvybiškai svarbi, kai gyvenimas arenose ir stadionuose buvo sustojęs.

Savo ruožtu A. Karaliūnas pastebi, kad Lietuvos olimpiniam judėjimui loterijos vien per pastaruosius trejus metus atnešė 20 mln. eurų. Loterijos yra svarbus ir stabilus Lietuvos sporto finansavimo šaltinis, nes Lietuvos tautinis olimpinis komitetas yra bendrovės „Olifėja“ akcininkas. Įgyvendindama Lietuvos loterijų įstatymo nuostatas, bendrovė užtikrina, kad aštuoni centai nuo kiekvieno euro, skirto loterijos bilietui, tiesiogiai atitenka sportui.

Europos loterijų asociacija „Olifėjai“ Atsakingo žaidimo sertifikatą suteikė 2018 metų vasarį, po nepriklausomų auditorių atliekamo išsamaus, pusmetį trunkančio audito ir įvairiapusiško loterijų organizavimo vertinimo. Sertifikatas patvirtina, kad bendrovė per prevenciją ir švietimą užtikrina loterijų žaidėjų interesų apsaugą, vykdo atsakingą komunikaciją, žaidėjams išsamiai pristatomos loterijų sąlygos, atsitiktinumo reikšmė žaidime.

Kita Lietuvoje veikianti loterijų bendrovė „Euloto“ savo veiklą vykdo įgyvendama Atsakingo žaidimo nuostatas ir ateityje turėtų gauti Europos loterijų asociacijos sertifikavimo patvirtinimą. „Olifėja“ ir „Euloto“ priklauso Europos loterijų asociacijai (The European State Lotteries and Toto Association) ir Pasaulio loterijų asociacijai (The World Lottery Association).

Europos loterijų asociacija vienija visų Europos šalių loterijų organizatores ir bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijomis diegiant bendrus veiklos standartus. Asociacija vienija 73 loterijų organizatorius 43 šalyse. Atsakingo žaidimo standartą asociacija priėmė 2007 metais, o 2009-aisiais patvirtino bendrovių sertifikavimo tvarką. Ši tvarka yra reguliariai peržiūrima, kad atspindėtų naujausių tyrimų duomenis ir teisinę aplinką.

Lietuvos loterijų asociacija nuo 2009 metų vienija didžiausias Lietuvoje loterijų organizatores „Olifėją“ bei „Euloto“ ir loterijų aptarnavimo, joms skirtų produktų kūrimo, gamybos ir vystymo veikla vykdančią bendrovę „Perlas Network“.