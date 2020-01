Lietuvoje išaugo bendras ir tranzitinių skrydžių skaičius

Pranešama, kad pernai augo „Oro navigacijos“ specialistų aptarnautų skrydžių skaičius visuose keturiuose Lietuvos oro uostuose, palyginti su 2018 metais.

Praeitais metais aptarnauta ir daugiau orlaivių: Vilniuje – 47,5 tūkst. kilusių ir besileidusių lėktuvų (0,5 proc. daugiau nei 2018 metais tuo pačiu metu), Kaune – 9,9 tūkst. (4,5 proc. daugiau nei 2018 metais), Šiauliuose – 5,6 tūkst. (11,2 proc. daugiau nei metais prieš), Palangoje – 4,6 tūkst. (2,5 proc. daugiau nei 2018 metais).

Praėjusiais metais Lietuvos oro erdvėje išaugo tiek bendras, tiek tranzitinių skrydžių skaičius – per 2019 metus aptarnauta 269,2 tūkst. skrydžių, iš kurių trys ketvirtadaliai (76 proc., arba 204,3 tūkst.) buvo tranzitiniai skrydžiai. Bendras skrydžių skaičius, palyginti su 2018 m., per metus išaugo 1,23 proc., tranzitinių skrydžių skaičius – 1,1 proc.

Kaip skelbiama pranešime, pikinė visų aptarnautų skrydžių diena buvo liepos 27-oji. Tąkart Lietuvos oro erdvėje skrydžių vadovai aptarnavo daugiausia lėktuvų per vieną dieną – iš viso 968 skrydžius. Tuo tarpu tranzitu per Lietuvą vykusių orlaivių pernai daugiausia aptarnauta rugpjūčio 3 d., šeštadienį, – tądien aptarnauti 764 per Lietuvą skridę lėktuvai.