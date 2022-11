Lietuva Ukrainos energetikos objektų atstatymui skyrė 5 mln. eurų vertės paramos

Energetikos ministras Dainius Kreivys sako, kad Rusija sąmoningai naikina Ukrainos energetikos infrastruktūrą.

„Mūsų žiniomis, 40 proc. infrastruktūros yra sugadinta – tai yra daugiau nei 400 kritinės paskirties objektų visoje Ukrainoje“, – pranešime cituojamas D. Kreivys.

Pasak jo, Lietuva yra viena iš nedaugelio šalių, kurioje vis dar galima rasti Ukrainoje naudojamos rusiškos įrangos.

Pasak pranešimo, nuo karo Ukrainoje pradžios Lietuvos energetikos įmonės šaliai perdavė 12 įvairaus galingumo generatorių, per 130 tonų kuro, didžioji dalis iš 550 tonų gaisrų gesinimui reikalingo putokšlio. Be to, netrukus numatoma perduoti dar 250 transformatorių ir 160 generatorių.