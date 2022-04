„Lidl“ patrigubino taromatuose surinktą paramą: pinigai pasieks ir Ukrainos vaikus

„Lidl Lietuva“, atsižvelgdama į situaciją, nusprendė patrigubinti visą per pirmą šių metų ketvirtį taromatuose surinktą paramą. Vaikų dienos centrus visoje Lietuvoje prižiūrinčias organizacijas – Maltos ordino pagalbos tarnybą, „Gelbėkit vaikus“ ir Lietuvos „Caritas“ – artimiausiu metu pasieks per 30 tūkst. eurų siekianti finansinė parama.

Tiek „Lidl Lietuva“, tiek paramą gaunančios organizacijos džiaugiasi kasmet vis didėjančiu žmonių dosnumu – nuo projekto vykdymo pradžios vaikams suaukota daugiau nei 303 tūkst. eurų. Organizacijos lėšas naudoja būtiniausioms reikmėms: remonto darbams, savanorių, socialinių darbuotojų bei užimtumo specialistų mokymui bei samdymui. Tačiau keičiantis situacijai, skiriama parama tampa dar reikalingesnė – jau kuris laikas visoje Lietuvoje esančius vaikų dienos centrus lanko ir vaikai iš karo siaubiamos Ukrainos.

„Dėl staiga išaugusių ir sparčiai didėjančių lankytojų srautų, vaikų dienos centrai susiduria su papildomomis problemomis, prie kurių sprendimo prisideda ir „Lidl“ pirkėjai. Per pirmuosius tris šių metų mėnesius taromatais naudojęsi prekybos tinklo lankytojai suaukojo kiek daugiau nei 10 tūkst. eurų, kuriuos įmonė ne padvigubino, kaip tai darydavo anksčiau, bet patrigubino – todėl per pirmąjį metų ketvirtį surinkta parama iš viso siekia per 30 tūkst. eurų“, – sakė „Lidl Lietuva“ Korporatyvinių reikalų ir komunikacijos departamento vadovas Valdas Lopeta.

„Lidl“ nuotr.

Psichologiniai iššūkiai

Apie sėkmingą ukrainiečių vaikų integraciją pasakojo Lietuvos „Caritas“ generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė. Ji pažymi, kad prieš priimant vaikus, darbuotojai daug dirbo ir kalbėjo su centrus lankančiais vaikais ir jų šeimomis, pasakojo, kad atvykstantys vaikai bėga nuo karo, kad jiems reikia pagalbos, o ją galime suteikti žaisdami, kalbėdami, neatstumdami.

Panašiomis mintimis dalijosi ir organizacijos „Gelbėkite vaikus“ generalinė direktorė Rasa Dičpetrienė. Organizacijos tinklui priklausančiuose vaikų dienos centruose jau lankosi kelios dešimtys vaikų iš Ukrainos – daliai gana neblogai pavyksta integruotis, jie greitai randa bendra kalbą su kitais dienos centrų laikytojais, dalyvauja bendroje veikloje, tačiau susiduriama ir su sunkumais.

„Vaikams neramu dėl Ukrainoje likusių šeimos narių, dėl to jie net Lietuvoje nesijaučia saugūs, o kalbos sunkumų turintiems vaikams dėl patirto šoko yra dar sunkiau kalbėti. Kadangi vaikai susiduria su sunkiais psichologiniais iššūkiais, jiems ypač reikalinga dienos centruose dirbančių psichologų pagalba, šiuo laikotarpiu perkame papildomas psichologų paslaugas bei ieškome galinčių padėti logopedų“, – teigė R. Dičpetrienė.

Problemoms spręsti trūksta rankų

Vienos iš vaikų dienos centrus prižiūrinčių organizacijų – Maltos ordino pagalbos tarnybos – programų vaikams ir jaunimui vadovas Gražvydas Pavalkis pasakoja, kad vaikų dienos centrai yra akredituota paslauga, todėl jie privalo laikytis tam tikrų reikalavimų. Pavyzdžiui, jeigu centre lankosi 26 vaikai – kartu su jais turi dirbti trys specialistai, jeigu vaikų mažiau – užtenka vos poros darbuotojų.

„Mūsų organizacijos prižiūrimus vaikų dienos centrus jau kelias savaites lanko 18 ukrainiečių, artimiausiu metu planuojame šį skaičių didinti. Dėl dabartinės situacijos didėja darbuotojų darbo krūvis, todėl į savo komandą turime priimti daugiau su vaikais dirbančių specialistų“, – teigė G. Pavalkis.

Jam pritarė ir D. Bukeikaitė, kurios vadovaujama organizacija prižiūri daugiau kaip 34 vaikų dienos centrų. Šiuo metu keturiuose iš jų lankosi 15 vaikų iš Ukrainos, tačiau centrai yra pasiruošę priimti dar bent 75 vaikus – norint padėti dar daugiau vaikų, trigubai didesnė „Lidl Lietuva“ parama bus skiriama susimokėti už papildomas specialistų paslaugas bei pagelbės formuojant didesnius etatus, ieškant naujų darbuotojų.

Parama naudojama ir būtiniausių daiktų įsigijimui

„Turint pasirūpinti ne tik Lietuvos vaikais, bet ir vaikais iš Ukrainos, papildomo finansinio pastiprinimo reikia kaip niekada anksčiau. Dėl to Lietuvos „Caritas“ gaunamas lėšas naudoja papildomų priemonių vaikams įsigijimui, itin dažnai perkamos mokyklinės priemonės, kuprinės bei sąsiuviniai, atėjus pavasariui – ir papildomas sporto inventorius“, – pasakojo organizacijos generalinė sekretorė.

Turint pasirūpinti ne tik Lietuvos vaikais, bet ir vaikais iš Ukrainos, papildomo finansinio pastiprinimo reikia kaip niekada anksčiau.

Dalis „Lidl“ prekybos tinklo pirkėjų suaukotos taromatų projekto paramos yra skiriama vaikų maitinimui, pažymėjo R. Dičpetrienė, maistu vaikai aprūpinami net ir tuomet, kai nesilanko dienos centruose. Kita dalis lėšų yra naudojama kokybiškoms užimtumo veikloms rengti, vaikų rūbams bei avalynei.

Organizacijų atstovai teigia, kad neretai prekybos tinklo ir šalies gyventojų aukojamos lėšos yra naudojamos ir naujų paslaugų kūrimui bei centrų tobulinimui. Pavyzdžiui, šiuo metu Maltos ordino pagalbos tarnyba stengiasi Kaune esančio vaikų dienos centro patalpas pritaikyti vaikams su negalia.

Pagalba teikiama visiems karo pabėgėliams iš Ukrainos

Siekdama padėti į Lietuvą atvykstantiems karo pabėgėliams iš Ukrainos, „Lidl Lietuva“ pasiūlė jiems 150 darbo vietų visoje Lietuvoje. Kiekvienam darbuotojui yra taikomos lygiai tos pačios sąlygos, kaip ir esamiems – nuo atlygio rėžių ar finansinių priedų iki papildomo privataus sveikatos draudimo pasibaigus bandomajam laikotarpiui ir papildomų naudų krepšelio.

Be to, ukrainiečiai gauna ir naujiems komandos nariams skiriamus pasveikinimo dovanų rinkinius, o darbuotojų vaikams bus suteikti mokyklinių prekių rinkiniai. Prekybos tinklas įsidarbinusiems karo pabėgėliams iš Ukrainos taip pat skiria 100 eurų „Lidl“ dovanų korteles kaip paramą. Artimiausiu metu „Lidl“ įsidarbinę ukrainiečiai galės pasinaudoti ir įmonės darbuotojams bei jų šeimų nariams skirta programa „Gali mumis pasikliauti!“, kuri bus prieinama ir ukrainiečių kalba. Paskambinę visą parą veikiančiu numeriu jie galės gauti nemokamas psichologines, teisines ir kitas rekomendacinio pobūdžio konsultacijas.

Norėdamas dar labiau prisidėti prie Ukrainos pabėgėliams teikiamos paramos, „Lidl Lietuva“ šiuo laikotarpiu tapo oficialiu „Raudonojo kryžiaus“ partneriu. Šiai ir kitoms organizacijoms, įskaitant ir „Maisto banką“, perduodama parama ilgo galiojimo maisto produktais, higienos prekėmis, apranga, karo pradžioje perduotos ir automobilinės vaistinėlės. Visos „Schwarz Group“ įmonės, kuriai priklauso ir „Lidl Lietuva“ mastu, nevyriausybinėms organizacijos bus suteikiama paramos už maždaug 10 mln. eurų.

„Lidl“ nuotr.

Lietuvoje iš viso veikia 61 „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvė 24-uose šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose bei Rokiškyje.