LEA: per savaitę elektra brango 82 proc., dujos pigo 3 proc.

Elektros kaina Lietuvoje per savaitę padidėjo 82 proc., tuo metu dujos Nyderlandų TTF prekybos taške pigo 3 proc., penktadienį pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Lietuvoje sausio 20–26 dienomis elektros megavatvalandė (MWh) vidutiniškai kainavo 146,1 euro, arba 82,1 proc. daugiau nei prieš savaitę.

Latvijoje ir Estijoje elektros kainos per savaitę augo po 70,7 proc. ir siekė 136,5 euro už MWh. Tuo metu Suomijoje elektra brango mažiausiai regione – 24,4 proc. iki 89 eurų.

Švedijos ketvirtoje kainų zonoje, iš kurios „NordBalt“ jungtimi elektra tiekiama į Lietuvą, elektros kaina augo labiausiai – 96,4 proc. iki 143,7 eurų už MWh.

Lenkijoje per savaitę elektros kaina augo 32,2 proc. iki 134 eurų už MWh, Vokietijoje – 86,7 proc. iki 176 eurų ir buvo didžiausia regione.

Per savaitę bendra elektros gamyba Lietuvoje augo 11,8 proc. ir siekė 94,8 gigavatvalandės (GWh). Vėjo elektrinių gamyba palyginti su praėjusia savaite sumažėjo 56,5 proc., tačiau 17,4 proc. augo hidroelektrinių ir 2,7 karto šiluminių elektrinių gamyba. Pasak LEA, vėjo, saulės ir hidroelektrinės pagamino 21 proc. viso Lietuvos poreikio.

Importuojamos elektros dalis augo nuo 60 iki 66 proc. viso poreikio. Per Latvijos jungtį importas augo 42,5 proc. iki 169,8 GWh, iš Švedijos mažėjo 30,9 proc. iki 65,2 GWh.

Vidutinė dujų kaina Nyderlandų TTF prekybos taške per savaitę sumažėjo 3 proc. iki 66,5 euro už MWh. Prognozuojama, kad pagal ateities dujų sandorius 2023 metais dujų kainos turėtų siekti 70–80 eurų už MWh.

Europos Sąjungos (ES) dujų saugyklų dujų užpildymas per savaitę sumažėjo 4 proc. ir siekė 76,5 proc. Tuo metu dujų Inčukalno saugykloje Latvijoje užpildymas per savaitę sumažėjo 1 proc. ir siekė 45 proc.

Per savaitę dujų importas per Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalą augo 1 proc. iki 663,8 GWh. Į Latviją ir Lenkiją keliavo 65 proc. arba 429,66 GWh per terminalą importuotų dujų.

Lietuvoje dujų suvartojimas per savaitę augo 28,1 proc. iki 222 GWh. LEA teigimu, dujų vartojimas augo dėl dvi dienas veikusio Elektrėnų 9 bloko ir atvėsusių orų.

Dujų srautas į Latviją per savaitę išliko panašus ir siekė 339,21 GWh, tuo metu į Lenkiją jis mažėjo 38,4 proc. iki 90,45 GWh.