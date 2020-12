Kaip pandemija keičia darbo rinką?

„Kiekvienas darbo rinkos dalyvis, ar tai būtų darbuotojas, ar darbdavys, turi gebėti mokytis, greitai prisitaikyti kintančioje aplinkoje bei tinkamai reaguoti stresinėse situacijose. Reikia pripažinti, kad dirbdami mes visą gyvenimą privalėsime tobulėti, nes tai, ką išmokome šiandien, rytoj gali būti nebereikalinga“, – apie greitai besikeičiančią darbo rinką kalba Kauno kolegijos Karjeros centro vadovas Mindaugas Samuolaitis.

Reikalingos ne tik profesinės žinios

Šiandien geras tik vienos srities išmanymas, nebūtinai bus sėkmės garantas ieškant darbo. Kaip atskleidžia „TransUnion Lietuva“ IT operacijų padalinio vadovė Radvilė Krušinskienė, be darbo skelbimuose nurodomų kompetencijų ar įgūdžių, kuriuos turėtų demonstruoti sėkmingas kandidatas, yra ir neišsakytų, numanomų lūkesčių, kuriuos gali turėti darbdaviai.

„Įmonės tikisi, kad kandidatas turės pakankamus bendruosius gebėjimus, pavyzdžiui, laiko planavimo, darbų prioritetizavimo ar komunikacijos. Pastaroji yra itin svarbi šiame nutolusio kolektyvo periode – gebėjimas suprasti, kad kitas asmuo gali tą patį dalyką matyti kitaip, kad bendraujant reikia parinkti auditorijai tinkamą tempą, žodyną ir priemones – šiandien yra raktas į sėkmingą karjerą“, – pasakoja R. Krušinskienė ir džiaugiasi, kad „TransUnion Lietuva“ dirbantys Kauno kolegijos absolventai sėkmingai išpildo šiuos lūkesčius.

„TransUnion Lietuva“ įmonėje dirba Kauno kolegijos absolventai, kurie jau yra padarę karjerą čia, pas mus. Šių darbuotojų bendraasmeninės kompetencijos, gebėjimas dirbti komandoje, komunikuoti, rūpintis savimi, tinkamai parinkti veiklos prioritetus yra „TransUnion Lietuva“ įmonės sėkmė. Be jų mes nebūtumėme tokia sėkminga įmonė, kokia esame šiandien“, – pastebi R. Krušinskienė.

Tuo tarpu glaudus Kauno kolegijos ir verslo sektoriaus bendradarbiavimas leidžia išgirsti šiuos darbdavių lūkesčius ir juos atliepti. Kaip teigia M. Samuolaitis, bendrosios studentų kompetencijos Kauno kolegijoje ugdomos ne tik studijų užsiėmimų metu – joms dėmesys skiriamas ir organizuojant popaskaitines veiklas.

„Visos studijos Kauno kolegijoje yra paremtos dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymu. Studijuojant studentams tenka pradėti planuoti savo laiką, daug bendrauti, pristatinėti, komunikuoti ir, žinoma, yra dirbančių studentų, kurie derina studijas ir darbą, tad jiems tiek laiką planuoti, tiek prioritetus susidėlioti yra būtina. Kolegijoje organizuojami įvairūs renginiai, mokymai, kursai, seminarai, projektinės veiklos, kurių metu studentai ugdo savo kompetencijas, bet būtina pažymėti, kad kompetencijų ugdymas yra geriausias praktinėje veikloje, todėl kolegijos didelę dalį studijų sudaro būtent praktinė veikla“, – pasakoja Kauno kolegijos Karjeros centro vadovas.

Pasauliui keliantis į virtualią erdvę – didesnis IT specialistų poreikis

Iki pandemijos juntamas IT specialistų trūkumas dabar tapo dar opesne problema. „TransUnion Lietuva“ atstovė R. Krušinskienė pastebi, kad šiemet IT specialistų rinka kaista, o užklupus pandemijai įmonės šių specialistų trūkumą pajuto dar intensyviau.

„Tokias tendencijas lemia kelios priežastys. Viena jų – pandemija, kai gamybininkų ir paslaugų teikėjų poreikis būti virtualioje erdvėje yra jų vienas išlikimo garantų. Kita galėtų būti globalizacija – asmuo, turintis rinkinį technologinių gebėjimų ir bendraujantis užsienio kalba (pvz. anglų, vokiečių, norvegų), tampa pasaulio rinkos dalyviu. Taip Lietuvos rinkos ribojimai, įmonių galimybės atsivilioti tokį profesionalą į savo komandą, matomi kaip riboti ir skurdesni“, – priežastis įvardija R. Krušinskienė.

Augantį IT specialistų poreikį pastebi ir M. Samuolaitis. Karjeros centro vadovas taip pat atkreipia dėmesį, kad atitinkamai jaučiamas ir didesnis šio sektoriaus įmonių noras bendradarbiauti ir įnešti savo indėlį ruošiant IT specialistus. „IT specialistų trūkumas jaučiasi, bet jis atsiranda todėl, kad šis sektorius gan sparčiai auga, o specialistai tokiais tempais nėra paruošiami, tad jų trūkumas yra savaime suprantama problema. Tačiau galima pasidžiaugti, kad IT sektoriaus įmonės vis glaudžiau bendradarbiauja su mokymo įstaigomis, siekdamos padėti ruošti šios srities specialistus“, – pastebi Karjeros centro vadovas.

Kauno kolegijos organizuojamas renginys „Karjeros dienos“ – vienas iš būdų, padedančių atliepti augantį specialistų poreikį, kadangi leidžia jau pirmo kurso studentams susipažinti su įmonių atstovais ir gauti praktikos ar darbo vietą, taip mažinant tam tikrų sričių specialistų trūkumą.

„Tokie renginiai kaip „Karjeros dienos“ yra skirti padėti studentams ir darbdaviams lengviau atrasti vieni kitus, tačiau yra tokių studijų programų, kurių geriausi studentai jau nuo pirmų kursų turi darbo vietas. Reikia pažymėti, kad studijų programos, kurių specialistų paklausa darbo rinkoje yra didesnė nei pasiūla, darbdaviai ieško geriausiųjų jau nuo pirmo kurso, o kartais ir anksčiau, kadangi patys motyvuočiausi stengiasi ne tik studijuoti, bet ir pradėti dirbti pagal specialybę kaip įmanoma anksčiau“, – pasakoja Kauno kolegijos Karjeros centro vadovas M. Samuolaitis.

„Karjeros dienos“ – tai kasmetinis Kauno kolegijos organizuojamas renginys, siekiantis padėti akademiniam jaunimui ir verslo sektoriui užmegzti abipusiai naudingus ryšius. Šiemet renginys dalyvius pasitiko su atsinaujinusia interneto svetaine karjerosdienos.lt, kurioje galima rasti praktikos bei darbo pasiūlymus ir renginiui pasibaigus, taip siekiant jaunųjų specialistų ir įmonių dialogą palaikyti nuolat.