K. Navickas: rastas aplinkosauginis kompromisas žemės ūkio strategijai

Žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko teigimu, nors bendroje Žemės ūkio (ŽŪM) ir Aplinkos (AM) ministerijų darbo grupėje suformuluoti aplinkosaugos reikalavimai Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiam planui buvo pakoreguoti be AM žinios, esminiai aplinkosauginiai tikslai pernelyg nepakito ir vis vien bus įgyvendinti.