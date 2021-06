Jurbarko ūkininkui – sankcijos už piktybišką biologinio saugumo reikalavimų nevykdymą

Kraštutinių priemonių – stabdyti prekybą paukščiais – VMVT inspektoriams teko patikrinus Jurbarko ūkininko V. P. paukščių auginimo vietą, kur nustatyta itin daug ir šiurkščių pažeidimų.

Jurbarko mieste, paukščių auginimo ūkyje vykdydami kontrolę VMVT veterinarijos inspektoriai dėl nustatytų trūkumų dar gegužės mėnesį šiam laikytojui nurodė pašalinti trūkumus.

Po dar vieno patikrinimo birželį buvo nustatyta, kad paukščių laikytojas ne tik nevykdė teisėtų reikalavimų ir nepašalino trūkumų, bet ir toliau nesilaikė biologinio saugumo ir kitų reikalavimų, ignoravo VMVT pritaikytus laikinus apribojimus įsivežti į ūkį paukščius ir jais prekiauti.

Maža to, per porą šimtų įvairių rūšių naminių paukščių šis ūkininkas laikė paslėpęs ūkinio pastato antrame aukšte, uždaroje patalpoje, pavadinęs ją „Nenaudojama patalpa“. Įvairaus amžiaus bei veislių viščiukai, žąsiukai joje buvo laikomi antisanitarinėmis sąlygomis – be būtinos ventiliacijos, pernelyg aukštoje aplinkos temperatūroje, nevalomose ir neprižiūrimose patalpose, kuriose patikrinimo metu jautėsi stiprus amoniako kvapas. Mediniuose narvuose buvo aptiktos ir nerenkamos viščiukų gaišenos, kai kurių jau buvo likę tik liekanos.

Ūkio savininkui, nepranešusiam apie sirgusius ir kritusius paukščius, gresia administracinė nuobauda. Be to, jam toliau galioja draudimas tiek įvežti, tiek išvežti paukščius, taip pat draudžiama prekyba naminiais paukščiais.

„Labai gaila, kad tokių atvejų dar pasitaiko, jie identifikuojami VMVT sustiprinus paukščių laikymo vietų kontrolę. Turime suprasti, kad toks neatsakingas ir, galima sakyti, piktybiškas paukščių augintojo elgesys ne tik prasilenkia su gyvūnų gerove, bet ir kelia pavojų kitiems, nes gali sudaryti sąlygas išplisti pavojingoms ypač užkrečiamosios ligoms, kaip paukščių gripas. Todėl tai nebus toleruojama. VMVT inspektoriai pakartotinai paėmė ūkyje gaišusių paukščių mėginius paukščių gripo virusui ištirti. Jei liga pasitvirtintų, siekiant išvengti plitimo, būtų naikinami visi šiuo metu ūkyje esantys paukščiai. Pastaruoju metu vis dažniau pastebime, kad ir patys gyventojai vis labiau nesitaiksto su gyvūnų laikymo sąlygų pažeidimais ir apie tai praneša VMVT, stengiasi juos užfiksuoti, padeda inspektoriams tiriant informaciją apie pažeidimus. Tai labai vertiname ir esame dėkingi visiems, kurie nelieka abejingi gyvūnų sveikatai ir gerovei“, – komentuoja VMVT direktorius Mantas Staškevičius.

Dėl nustatytų pažeidimų šio paukščių laikytojo atžvilgiu tyrimas tęsiamas. Jam bus skirtos administracinio poveikio priemonės, neatmetant tikimybės, kad vykdyta veikla gali būti visiškai uždrausta. Paimtų paukščių gripo mėginių tyrimų rezultatų dar laukiama.