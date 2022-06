Įsigaliojus privalomam augintinių registravimui, per mėnesį jų paženklinta beveik 30 tūkst.

Per pirmą mėnesį po to, kai įsigaliojo privalomas gyvūnų augintinių ženklinimas bei registravimas, stebimas didesnis aktyvumas. Valstybinės maisto bei veterinarijos tarnybos (VMVT) duomenimis, per gegužę gyvūnų augintinių registre (GAR) užregistruota daugiau nei 30 tūkstančių šunų, kačių ir šeškų.