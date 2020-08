Įmokas pacientų patirtai žalai atlyginti sumokėjo tik pusė gydymo įstaigų

Įmokas pacientų patirtai žalai atlyginti į specialią sąskaitą iš beveik 4 tūkst. gydymo įstaigų sumokėjo pusė. To nepadariusiųjų licencijos gali būti sustabdytos, informuoja Valstybinė ligonių kasa (VLK).

Jos duomenimis, rugpjūčio viduryje asmens sveikatos priežiūros įstaigos į nurodytą sąskaitą buvo pervedusios 2,5 mln. eurų.

„Sveikatos priežiūros įstaigas bandėme ir bandome paraginti įvairiais kanalais, tačiau su kai kuriomis apskritai neįmanoma susisiekti jų pačių nurodytais kontaktais – informacija pasenusi. Todėl priminti, kad būtina sumokėti įmokas, yra sudėtinga“, – pranešime cituojamas Ligonių kasos direktorius Gintaras Kacevičius.

Jis atkreipia dėmesį, kad, vėluojant sumokėti įmoką, bus pradėti skaičiuoti delspinigiai. Be to, be galimų delspinigių, gali laukti ir kitos pasekmės.

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktorė Nora Ribokienė sako, kad gavus iš VLK informaciją, jog įstaiga nesumokėjo įstatymu numatytos įmokos, gali tekti stabdyti įstaigos veiklos licenciją.

„Iš tiesų, už šios prievolės nevykdymą sankcijos gali būti pakankamai griežtos – net iki licencijos galiojimo sustabdymo, o tai reikštų ir veiklos nutraukimą“, – teigia tarnybos vadovė.

Sumokėti įmokas gydymo įstaigos turi iki rugsėjo 16 dienos.

Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga BNS informavo nežinanti priežasčių, kodėl beveik pusė gydymo įstaigų dar nėra sumokėjusios privalomų įmokų.

Valstybinė ligonių kasa primena, kad nuo šių metų pradžios įsigaliojo Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimai, kuriais nustatyta nauja ginčų sprendimo ir žalos pacientams atlyginimo tvarka.

Įstatyme įtvirtinta, kad pacientams padaryta žala atlyginama iš specialios sąskaitos, kurioje ir kaupiamos sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai atlyginti. Minėtą sąskaitą administruoja VLK.

Mažosios gydymo įstaigos – teikiančios šeimos medicinos, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas – turi sumokėti 0,1 procento siekiančias įmokas, skaičiuojant nuo praėjusių kalendorinių metų įstaigos pajamų už paslaugų teikimą. Visos kitos, pavyzdžiui, ligoninės, – 0,2 procento.