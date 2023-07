„Ignitis grupė“ sako neketinanti dalyvauti antrajame vėjo parko Baltijos jūroje konkurse

Tai BNS antradienį patvirtino grupės atstovas Paulius Kalmantas.

„Įvykdėme savo tikslą, kurį buvome užsibrėžę atnaujintoje „Ignitis grupės“ strategijoje, – laimėti vieną jūrinio vėjo projektą Lietuvoje, kurio komercinės veiklos pradžia iki 2030 metų“, – komentare BNS teigė P. Kalmantas.

„Dėl šios priežasties šiuo metu dalyvauti Lietuvos organizuojamame konkurse dėl antrojo 700 megavatų galios vėjo parko Baltijos jūroje neplanuojame“, – pridūrė „Ignitis grupės“ atstovas.

Jo teigimu, bendrovė taip pat siekia laimėti ir vystyti dar vieną jūrinio vėjo projektą vienoje iš grupės „namų rinkų“ – Baltijos šalyse, Suomijoje ar Lenkijoje.

„Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas anksčiau yra sakęs, kad jei bendrovė laimės pirmąjį aukcioną Lietuvoje, priimant sprendimą dėl dalyvavimo antrajame, su valstybės parama, bus vertinamos finansinės grupės galimybės.

Pasak P. Kalmanto, sprendimas pasiūlyti 20 mln. eurų vystymo mokestį pirmadienį pasibaigusiame aukcione buvo priimti „atsižvelgiant į detalius finansinius projekto bei aukciono rezultatų modeliavimus, kurie taip pat įvertino ir aukciono taisykles“.

Konkursą organizuojanti Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) antradienį paskelbė, kad konkursą laimėjo dalyvis, pasiūlęs 20 mln. eurų parko vystymo mokestį, o antroje vietoje liko dalyvis, pasiūlęs pradinę 5 mln. eurų.

Kaip konkrečiai buvo siūlomas vystymo mokestis, nei „Ignitis grupė“, nei taryba BNS nekomentavo.

BNS remdamasi šaltiniais anksčiau skelbė, kad antroji konkurso dalyvė yra didžiausio Lenkijos naftos koncerno „Orlen“ jūrinės vėjo energetikos bendrovės „Orlen Neptun“ padalinys Lietuvoje „Orlen Neptūnas“, tačiau Lenkijos įmonės atstovai to nekomentuoja.

Pasak VERT, konkurso laimėtojas vystymo mokestį turės sumokėti per 60 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo laimėtoju dienos, be to, jis savo lėšomis turės atlikti jūrinės teritorijos tyrimus, išvystyti infrastruktūrą, būtiną prijungti elektrines prie elektros perdavimo tinklų.

Skelbta, kad Lietuva rengiasi Baltijos jūroje statyti du vėjo parkus, kurių kiekvieno galia būtų 700 MW. Antrąjį aukcioną su galimybe pretenduoti į valstybės paramą ketinama skelbti šių metų rugsėjį, tačiau, BNS žiniomis, šie planai gali būti pakeisti, priklausomai nuo pirmojo aukciono rezultatų.

Numatoma, kad vėjo elektrinės jūroje bus pastatytos iki 2030 metų ir gamins apie 3 TWh elektros per metus, o tai užtikrintų iki ketvirtadalio Lietuvos poreikio ir bei sumažintų šalies priklausomybę nuo elektros importo. ​​