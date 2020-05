Gyventojai mano, kad per karantiną pasipelnys vaistų gamintojai ir prekybos tinklai

Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai“ atliktos gyventojų apklausos duomenimis, beveik trys iš keturių – 73 proc., šalies gyventojų mano, kad esama situacija labiausiai papildys apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių, dezinfekcijos priemonių) gamintojų bei tiekėjų kišenes. Kas antras – 47 proc., apklaustasis nurodė, kad įvesto karantino metu išaugs prekybos tinklų įplaukos, o daugiau kaip trečdalis – 36 proc., gyventojų mano, kad iš karantino sėkmingai uždirbs farmacininkai.

Apklausos rezultatai taip pat parodė, kad moterys, dažniau nei vyrai, nurodė, kad apsaugos priemonių gamintojai karantino metu uždirbs daugiausiai. Taip pat didesnė dalis moterų nei vyrų nurodo, kad krizė atneš naudą prekybos centrams. Tuo tarpu vyrai dažniau nei moterys mano, kad farmacininkai daugiau uždirbs karantino metu.

Be to, tyrimas parodė, kad ketvirtoje vietoje likusius bankus tarp turinčių nemažą potencialą augti krizės metu, santykinai dažniau minėjo vyrai nei moterys, gyventojai su mažiausiomis šeimos pajamomis per mėnesį (iki 700 eurų šeimai), bedarbiai ir namų šeimininkės.

Pasak sociologės dr. Rasos Ališauskienės, ekstremali situacija šalyje parodė, kokių prekių ir paslaugų poreikis yra labiausiai išaugęs. „Daugelis įvestų reikalavimų per karantiną yra susiję su būtinybe turėti apsaugos priemonių. Natūralu, kad žmonės, negalėdami pasigaminti ar turėti savo namuose reikalingų prekių, jas perka“, – sakė R. Ališauskienė.

Tarp rečiau paminėtų verslų, kuriems karantinas atvers galimybę daugiau uždirbti, apklausos dalyviai nurodo krovininio transporto įmones (5 proc.), lošimų internete verslus (4 proc.), žiniasklaidos įmones (3 proc.) ir savivaldybių vadovus (3 proc.). Taip pat 2 proc. lietuvių nurodė, kad įplaukos karantino metu turėtų augti draudimo bendrovėms, siuntų tarnyboms ir kurjeriams.

Tyrimas komunikacijos agentūros „Maniac“ užsakymu atliktas balandžio 5-8 dienomis. Apklausta 510 gyventojų.